Tänään julkaistut mobiililaitteet keskittyvät malliston edullisempaan päähän.

Samsung esitteli tänään virtuaalisessa Life Unstoppable -tapahtumassaan joukon edullisemman pään mobiililaitteitaan. Päivänvalon näkivät Galaxy A42 5G -älypuhelin, Galaxy Tab A7 -taulutietokone sekä Galaxy Fit2 -älyranneke.

Galaxy A42 5G on Samsungin tähän mennessä edullisin julkaisema älypuhelin. Samalla yritys sekoittaa vuosittaista julkaisusykliään, sillä A41-malli esiteltiin alle puoli vuotta sitten tämän vuoden huhtikuussa. Samsung paljasti toistaiseksi hyvin vähän laitteen teknisiä tietoja ja mm. järjestelmäpiiri, muistimäärät, kameraspeksit ja akun koko ovat toistaiseksi hämärän peitossa. Tiedossa on, että näyttö on 6,6-tuumainen Super AMOLED -paneeli ja että laitteen takapuolella on neljä kameraa. 5G-yhteyksiä tukeva järjestelmäpiiri saattaa olla esimerkiksi Snapdragon 690 tai sitten joku toistaiseksi julkaisematon malli.

Uusi Galaxy Tab A7 -taulutietokone on nimestään huolimatta varustettu 10,4-tuumaisella TFT LCD -näytöllä, jonka tarkkuus on 2000×1200 pikseliä. Sisällä on nimeltä mainitsematon kahdeksanydinsuoritin (3 x 2 GHz, 5 x 1,8 GHz), kolme gigatavua RAM-muistia, 32 tai 64 Gt tallennustilaa, muistikorttipaikka sekä kalliimmista malleista tutut neljä kaiutinta. Takakameran tarkkuus on kahdeksan megapikseliä, edessä viisi. Sisäinen 7040 mAh akku latautuu USB Type-C -liitännän kautta.

Kolmantena uutuutena Samsung esitteli Galaxy Fit2 -älyrannekkeen, joka on suunnattu edulliseen hintapisteeseen. Kapearakenteisessa IP68-suojatussa laitteessa on 1,1-tuumainen AMOLED-näyttö, sykemittaus sekä 159 mAh akku, jossa yhden latauksen pitäisi riittää jopa kolmeksi viikoksi.

Galaxy A42 5G tulee myyntiin marraskuussa, ja sen suositushinta on 399 euroa. Hinta on vain teoriatasolla Samsungin malliston edullisin, sillä myös A51 5G -mallia saa nykyään jo 399 euron hintaan ja hinta saattaa tippua vielä lisää loppuvuotta kohti mentäessä. Galaxy Tab A7:n ja Fit2:n hinnoista ja saatavuudesta ei ole vielä tarkempaa tietoa. Samsung esitteli myös 99 euron hintaisen Wireless Charging Trio -latausalustan, jolla voi ladata kolmea Qi-yhteensopivaa laitetta samanaikaisesti.

Lähde: lehdistötiedote, Samsung