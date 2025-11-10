Uusi Prime AP303 lupaa pienehköstä 44 litran tilavuudestaan mahduttaa sisälleen niin kookkaat näytönohjaimet kuin jäähdyttimetkin.

Tietotekniikkajätti Asus on laajentanut kotelovalikoimaansa uudella Prime-sarjan kotelolla. Uusi Prime AP303 on suunniteltu kompaktiksi, mutta samalla tehokkaasti koko 44 litran tilavuutensa käyttäväksi.

Vaikka Asus Prime AP303 on kooltaan kompakti, yhtiö lupaa siihen mahtuvan niin 360 mm pitkät ja 60 mm paksut jäähdyttimet, 360 mm pitkät näytönohjaimet kuin 180 mm pitkät ATX-virtalähteetkin. Yhtiö on lisännyt koteloon myös telineen, joka tukee virallisesti 310-360 mm pitkiä GeForce RTX 50 -sarjan näytönohjaimia. Teline estää painavia näytönohjaimia roikkumasta PCIe-liittimessään.

Kotelo panostaa ilmankiertoon ja se on liki kauttaaltaan metalliverkon peitossa, ellei käyttäjä sitten halua korvata toista kylkeä lasipaneelilla. Metalliverkon reiät ovat kooltaan 1,5×1,5 mm, mikä on suunniteltu kompromissiksi suojaamaan kotelon sisustaa pölyltä samalla mahdollistaen tehokkaan ilmankierron. Kotelossa on paikat maksimissaan seitsemälle tuulettimelle, joskaan Asus ei kerro tuotesivuilla tai teknisissä tiedoissa missä kolme niistä sijaitsee. Virtalähde asennetaan kotelon etuosaan ja sille viedään virta kotelon läpi UL:n sertifioimalla, 15 ampeerin virran kestävällä johdolla. Kotelossa on jätetty myös 34 mm paksu tila helpottamaan johdotuksia.

Asus Prime AP303:n tekniset ominaisuudet:

Koko ja paino: 215x425x486 (LxKxS) mm, 6,8 kg (metalliverkoilla) tai 7,8 kg (lasikyljellä)

Emolevytuki: mini-ITX, mATX, ATX

Asemapaikat: 2 x 2,5”, 1 x 3,5”/2,5”

Laajennuskorttipaikat: 7

I/O-paneeli: 1x USB-C 3.2 Gen 2×2, 2x USB-A 3.2 Gen 1, 3,5 mm komboliitin

Tuuletintuki: Katossa: 3 x 120 tai 140 mm Takana: 1 x 120 mm (esiasennettu tuuletin mukana) Pohjassa tai edessä: 3 x 120 mm, mahdollisesti 140 mm

Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 165 mm

Näytönohjaimen maksimipituus: 360 mm

Virtalähdetuki: ATX, maksimissaan 180 mm

Asus ei kertonut lehdistötiedotteessa milloin tai mihin hintaan kotelo tulee saataville. Kotelosta tulee saataville sekä musta että valkoinen versio ja kumpaankin voi valita joko verkko- tai lasikyljen.

Lähde: Lehdistötiedote, tuotesivut