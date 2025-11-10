Kiinalaisen ZTE:n alaisuuteen kuuluva nubia on tuonut Z80 Ultra -älypuhelimensa globaaleille markkinoille, kun se lokakuun lopulla julkaistiin ainoastaan Kiinassa. Uutuuspuhelimen myyntivalttina on lippulaivatason ominaisuudet ylemmässä keskihintaluokassa.
Z80 Ultrassa on pelaamista ajatellen korkeaan 144 hertsin virkistystaajuuteen yltävä AMOLED-näyttö 6,85 tuuman koossa. Näyttö on tarkkuudeltaan 1,5K-tasoa ja yltää 2000 nitin pistemäiseen maksimikirkkauteen. Näyttö on myös täysin yhtenäinen, sillä etukamera on piilotettu lasin alle.
Rautaominaisuudet puhelimessa ovat hintaluokka huomioiden poikkeukselliset, sillä Z80 Ultra tarjoaa Qualcommin uuden huipputasoisen Snapdragon 8 Elite Gen 5 -järjestelmäpiirin ja RAM-muisti-tallennustilavariantteina on vakuuttavat 12 & 256 Gt, 16 & 512 Gt sekä 16 Gt & 1 Tt. Tallennustila on vieläpä nopeaa UFS 4.1 -tyyppiä.
Puhelimen kolmoistakakamera on varustettu 50 megapikselin pääkameralla, jossa on suurehko 1/1,3 tuuman sensori. Myös ultralaajakulmakameran tarkkuus on 50 MP ja optisen 2,7x-telekameran tarkkuus 64 MP. Näytön alla olevan etukameran tarkkuus on hieman maltillisempi 16 MP. Videokuvaus yltää parhaimmillaan 8K-tarkkuudelle 30 FPS:n nopeudella.
Myös akkuun on panostettu, sillä sen kapasiteetti on 7200 milliampeerituntia ja se tukee 80 watin pikalatausta sekä langallisesti että langattomasti, mutta ainakin valmistajan mukaan tähän vaaditaan viralliset nubia-laturit.
Lisäksi puhelimelle on tarjolla lisävarusteita, kuten esimerkiksi 149 euron hintaiset Retro kit -lisäkuoret, jotka muuttavat laitteen retrohenkiseksi kameraksi, sekä 99 euron hintainen Gamepad 2 -peliohjain USB-C-yhteydellä.
Z80 Ultrassa rullaa valmistajan EU-sivuston mukaan MyOS-käyttöliittymä, joka on Android-pohjainen. Tuotesivu ei paljasta laitteen virallista ohjelmistopäivitystukea, mutta joidenkin lähteiden mukaan se jää vain 3 vuoteen.
Z80 Ultran tekniset tiedot:
- Värivaihtoehdot: Black (kaikki variantit), White (16 & 512 Gt), Starry Night (16 & 512 Gt)
- Ulkomitat ja paino: 164,5 × 77,2 × 8,6 mm – 227 g
- IP68 & IP69 -suojausluokitus
- 6,85” AMOLED -näyttö, 1216 × 2688 pikseliä, 144 Hz, 2000 nitin pistemäinen maksimikirkkaus
- Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 -järjestelmäpiiri (TSMC 3 nm)
- 8 Oryon-ydintä: 2 × Prime + 6 × Performance
- Adreno-grafiikkasuoritin
- RAM-muisti ja tallennustila:
- 12 & 256 Gt
- 16 & 5125 Gt
- 16 Gt & 1 Tt
- Kolmoistakakamera:
- 50 MP:n pääkamera (1/1,3” sensori), f1.7, PDAF, OIS
- 50 MP:n ultralaajakulmakamera (1/1,55” sensori), f1.8, PDAF
- 64 MP:n optinen 2,7x-telekamera, f2.48, PDAF, OIS
- 16 MP:n etukamera näyttölasin alla (1/2,8” sensori), f2.0
- Videokuvaus: 8K 30 FPS, 4K 120 FPS, 1080p 60 FPS
- 5G, LTE (Dual-nano-SIM)
- Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6.0, NFC
- GPS, A-GPS, BeiDou, Galileo, Glonass
- Stereokaiuttimet
- 7200 mAh:n akku, USB-C 3.2, langallinen & langaton lataus 80 W
- MyOS (Android 16)
Z80 Ultra on saatavilla suoraan nubialta seuraavin suositushinnoin:
- 12 & 256 Gt – 649 €
- 16 & 512 Gt – 799 € (Starry Night 829 €)
- 16 Gt & 1 Tt – 899 €
Lisäksi valmistaja tarjoaa puhelimelle 20 euron julkaisualennuksen joulukuun 2. päivään saakka.
