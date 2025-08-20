Uutuusnäytönohjain on varustettu massiivisellä 5 kg:n jäähdytysratkaisulla, jossa on käytössä neljä tuuletinta, kuparinen höyrykammio ja nestemäistä metallia.

Viime viikon kiusoittelun jälkeen Asus on nyt virallisesti julkistanut ROG Matrix GeForce RTX 5090 -näytönohjaimen Gamescomissa. Yllätykseksi näytönohjaimen jäähdytys on toteutettu tuulettimilla eikä nestekierrolla, kuten edellisessä 4090 Matrix -mallissa. Avainominaisuuksia ovat tehonkulutus jopa 800 wattiin asti ja kuparinen höyrykammio, joka on kontaktissa grafiikkapiiriin nestemäisellä metallilla. Yksi erikoisuuksista on piirilevyyn integroitu lämmitin, joka lämmittää muistipiirejä extreme-ylikellotustesteissä LN2-jäähdytyksellä.

Näytönohjaimesta löytyy perinteinen 12V-2×6-virtaliitin, joka yltää 600 wattiin asti sekä BTF-emolevyn kautta virtansa ottava GC-HPWR-liitin. Nämä kaksi virtaliitintä on mahdollista yhdistää, jolloin tehonkulutuksen yläraja on mahdollista nostaa 600 watista 800 wattiin, mikä mahdollistaa yhtiön mukaan 10 % paremman suorituskyvyn.

Neljällä tuulettimella varustettu 5090 Matrix ei ole ulkoisilta mitoiltaan (357,6 x 149,3 x 76 mm) suurempi kuin Asuksen ROG Astral -malli, mutta Matrix painaa jopa noin 5 kg, kun taas ROG Astral painaa noin 3 kg. Takaosassa on kaksi tuuletinta päällekkäin ja perässä RGB-valaistu infinity mirror upotettuna tuuletinkehikkoon.

Kuten näytönohjaimen koko mallinimestä voi voi päätellä, ROG Matrix GeForce RTX 5090 30th Anniversary Limited Editionia valmistetaan vain rajoitettu 1000 kappaleen erä. Asuksen mukaan sen suunnittelussa ja muotokielessä on otettu huomioon edellisten sukupolvien ROG Matrix -näytönohjaimien ominaisuuksia. Grafiikkapiirit on Asuksen toimesta esitestattu ja Matrixiin valittu käyttöön parhaimmat yksilöt. Asus ei vielä kertonut näytönohjaimen hintaa, mutta se on todennäköisesti lähellä tai yli 4000 euroa.

