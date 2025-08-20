Kölnissä palkittiin tekniikan saralla suomalaisten ja eurooppalaisten kuluttajien äänestämiä valmistajia ja tuotteita.

Järjestimme heinäkuussa EHA lukijapalkintojen 2025 äänestyksen, jossa selvitettiin eurooppalaisten ja suomalaisten kuluttajien mielestä parhaat valmistajat eri tuotekategorioissa.

AMD putsasi pöydän parhaalla työpöytä- ja kannettavien prosessorilla ja Ryzen 7 9800X3D nimettiin vuoden parhaaksi tuotteeksi sekä vuoden parhaaksi peli- ja ylikellotustuotteeksi. NVIDIAn GeForce RTX 5090 äänestettiin parhaaksi näytönohjaimeksi ja DLSS 4 parhaaksi uudeksi teknologiaksi.

Nämä palkinnot heijastavat teknologiaharrastajien ja PC-laitteiston ostajien mielipiteitä eri puolilta Eurooppaa, ja ne perustuvat tuhansiin ehdokkaisiin ja ääniin, jotka on kerätty EHA:n jäsenjulkaisujen lukijoilta.

Palkintoseremonia pidettiin Gamescom-messujen yhteydessä Marriott-hotellissa Kölnissä, Saksassa, tiistaina 19. elokuuta drinkki- ja verkostoitumistilaisuuden jälkeen.

Osallistujien joukossa oli johtavien PC-laitteistovalmistajien, jakelijoiden ja teknologiamedian edustajia, mikä loi ainutlaatuisen tilaisuuden jakaa näkemyksiä ja juhlistaa eurooppalaisten kuluttajien arvostamia tuotemerkkejä.

Nyt kymmenentenä vuotenaan järjestettävä EHA Reader Awards jatkaa laitteistoharrastajien keskuudessa vahvimman maineen ansainneiden yritysten ja tuotteiden esiin tuomista.

Äänestysprosessi hyödyntää EHA:n yhdeksän jäsenjulkaisun näkyvyyttä, jotka yhdessä edustavat miljoonia lukijoita ympäri Eurooppaa:

Hardware Upgrade (Italia)

Lab501 (Romania)

PurePC (Puola)

IO-Tech (Suomi)

Geeknetic (Espanja)

HardwareLuxx (Saksa)

KitGuru (Iso-Britannia)

Cowcotland (Ranska)

Technology Insider (Alankomaat)

Ennen palkintojen jakoa vieraille annettiin tuoretta dataa ja analyysejä Euroopan markkinoista – yksityiskohtaisen tilannekuvan ostotrendeistä, brändikäsityksistä ja tulevasta kysynnästä keskeisissä tuotekategorioissa.

Onnittelut kaikille voittajille ja kiitokset jokaiselle lukijalle, joka osallistui tämän vuoden äänestysprosessiin.

EHA odottaa innolla voivansa jatkossakin tarjota alalle korkealaatuista dataa ja kuluttajanäkemyksiä ja samalla tunnustaa tuotemerkkejä, jotka tarjoavat parhaat kokemukset eurooppalaisille laitteistoostajille.

EHA Reader Awards 2025 -palkinnon voittajat löytyvät uutisen kommenteista: