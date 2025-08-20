Sonyn Inzone-messuvalikoimaan kuuluvat H9 II- ja E9-pelikuulokkeet, yhtiön ensimmäinen pelinäppäimistö KBD-H75, Mouse-A-pelihiiri sekä Mat-D- ja Mat-F-hiirimatot.

Saksassa on parhaillaan käynnissä Gamescom-messut. Messut käynnistävät kunnolla syksyn julkaisukimaran ja paikalla ovat kaikki jätit, kuten Sony ja sen pelibrändi Inzone. Ulkomaan kirjeenvaihtajamme Sampsa Kurri onkin faksannut suoraan Kölnistä toimitukseen kuvia Inzone uutuuksista.

Sonyn messutarjontaan kuuluvat uudet Inzone H9 II -pelikuulokkeet, E9 in-ear-pelikuulokkeet, KBD-H75-pelinäppäimistö ja Mouse-A-pelihiiri sekä Mat-D- ja Mat-F-hiirimatot sille. Uutuustuotteet on lehdistötiedotteen mukaan kehitetty yhteistyössä esports-joukkue Fnaticin kanssa ja E9 in-ear-pelikuulokkeet on ehditty jo hyväksymään pelaajien käyttöön Apex Legends Global Series Year 5 -mestaruuskisoissa.

Over-ear-tyyppiset langattomat Inzone H9 II -pelikuulokkeet on varustettu irrotettavalla mikrofonilla ja niiden luvataan tarjoavan korkealaatuista ääntä sekä melunvaimennusta. Ne perustuvat yhtiön WH-1000XM6 -kuulokkeisiin ja irrotettava puomimikrofoni on tyypiltään kardioidinen. 260 grammaa painavat kuulokkeet tarjoavat maksimissaan 30 tunnin toiminta-ajan yhdellä latauksella. Ne yhdistetään tietokoneeseen oletuksena mukana tulevan USB-C-sovittimen avulla 2,4 GHz:n yhteydellä, mutta tuettuina ovat myös Bluetooth- ja Bluetooth LE Audio -yhteydet. Strategisesti sijoitettu LED-valaistus optimoi pelaajien turnauskunnon parhaimmilleen.

Inzone E9 -in-ear-pelikuulokkeet ovat langallisesti ja niiden ääni on säädetty Fnaticin toiveisiin sopivaksi. Nappien mukana tulee sekä vaahtomuovisia että hybridisilikonisia sovitteita useassa eri koossa. Langallisten kuulokkeiden ääniprofiilia ja taajuuskorjainta voi säätää Inzone HUB -sovelluksella. Mukana tulevan USB-C-”ääninboksin” avulla kuulokkeet tarjoavat virtuaalisesti 7.1-kanavaisen äänen sekä 360° tilaäänen.

Inzone KBD-H75 on yhtiön ensimmäinen pelinäppäimistö ja se iskee nimensä mukaisesti suoraan suosittuun 75 %:n näppäimistöjen kokoluokkaan. Entistä kompaktimman koon mahdollistamiseksi näppäinvälit ja kuorien luomat reunukset on minimoitu. Näppäimistö käyttää gasket-rakennetta, mikä pehmentää iskuja ja näppäilyn tuottamia ääniä. Normaalien näppäinten lisäksi KBD-H75:stä löytyy oikeaan yläkulmaan sijoitettu monitoimisäätörulla.

Inzone Mouse-A haastaa ultrakeveiden pelihiirten luokkaa 48,5 grammaan hiotulla painollaan. Hiiren kuoreen on upotettu vahvistettuja mikrokokoisia lasipalloja, mitkä mahdollistavat keveämmän, mutta samaan aikaan paineen alla vakaan rakenteen. Langattoman pelihiiren vasteaika on minimoitu optisilla kytkimillä hiiren päänäppäimissä. Mouse-A:n optinen sensori tarjoaa maksimissaan 30 000 DPI:n tarkkuuden, 750 IPS:n enimmäisnopeuden ja se pysyy perässä vielä 70 G:n kiihtyvyyksissäkin. Hiiren päivitystaajuus on parhaimmillaan 8000 hertsiä.

Mat-F ja Mat-D ovat Sonyn uudet Inzone-hiirimatot. Mat-F on 6 millimetriä paksu ja valmistettu SlimFlex-materiaalista, jonka joustavuuden kuvaillaan tarjoavan sopivasti vastusta terävämpään tähtäämiseen ja pehmeämpään pysähtymiseen. Matto on optimoitu matalan herkkyyden pelaajille ja sen kangaspinnan luvataan olevan erityisen tarkka. Mat-D on puolestaan 4 mm paksua materiaalia ja suunniteltu nopean reaktion Battle Royale -tyylisiin peleihin. Hiirimaton luvataan olevan matalakitkainen ja sopivan erityisesti korkean herkkyyden pelaajille.

Kaikki uutisen tuotteet tulevat myyntiin välittömästi. Inzone H9 II:n suositushinta on 350 euroa, E9:n 160 euroa, KBD-H75:n 300 euroa, Mouse-A:n 180 euroa, Mat-D:n 60 euroa ja Mat-F:n 100 euroa. Lisäksi yhtiö tuo H3-pelikuulokkeille uuden mustan värivaihtoehdon. Sen suositushinta on 100 euroa.

