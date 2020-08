Asus julkaisi ROG Swift 360Hz PG259QN -pelinäytön virallisesti

Asuksen uutuusnäyttöä esiteltiin jo vuoden alussa pidetyillä CES-messuilla, mutta vasta nyt myyntiin saapuvana se on silti ensimmäinen 360 Hz:n pelinäyttö.

Näyttöjen virkistystaajuudet ovat lähteneet kasvuun jo vuosia sitten ja nykyään pelikäytössä moni pitääkin 120 tai 144 hertsin virkistystaajuutta käytännön miniminä. Näytöt eivät kuitenkaan rajoitu niihin, vaan tänä vuonna on esitelty jo useampia peräti 360 hertsin virkistystaajuuteen kykeneviä näyttöjä, joista Asuksen ROG Swift 360Hz PG259QN on saapumassa nyt markkinoille.

Asus esitteli ROG Swift 360Hz PG259QN -G-Sync-näytön alun perin jo CES-messuilla vuoden alussa, mutta markkinoille sitä on jouduttu odottelemaan aina näin loppukesään asti. Nyt virallisesti julkaistu näyttö on ensimmäinen markkinoille saapuva 360 hertsin näyttö ja sen luvataan tarjoavan selkeä loikan kuvan selkeydessä ja näytön vasteajoissa etenkin eSports-peleissä. NVIDIAn tekemän tutkimuksen mukaan esimerkiksi Overwatch-pelissä 360 FPS:n ruudunpäivitysnopeudella 360 hertsin näyttö laskee kokonaisvasteajan 34,5 millisekunnista 20 millisekuntiin, kun verrokkina on 240 hertsin näyttö.

PG259QN on varustettu 24,5-tuumaisella 1080p-resoluution IPS -paneelilla, minkä luvataan yltävän 1 millisekunnin G2G-vasteaikaan (Gray-to-Gray). Virkistystaajuuden saa myös synkronoitua NVIDIAn näytönohjainten ruudunpäivitysnopeuteen sen G-Sync-moduulin ansiosta. Näytön teknisten ominaisuuksien mukaan se kykenee 400 nitin kirkkauteen ja tukee HDR10-teknologiaa, vaikka väriavaruus onkin rajoittunut 8-bittiseksi (16,7 miljoonaa väriä, 8-bittinen per väri). Näyttö on saanut saksalaisen TÜV-instituutin Flicker Free- ja Low Blue Light -sertifikaatit.

Liitinpaneelista löytyy yksi HDMI 2.0- ja yksi DisplayPort 1.4 -liitäntä sekä kuulokeliitin ja kahden portin USB 3.0 -hubi. Näytön jalusta tukee -5 – +20 asteen kallistusta, -25 – 25 asteen kääntösädettä sekä pivot-ominaisuutta näytön kääntämiseksi pystyyn. Korkeussäätö onnistuu 120 mm:n haarukassa ja näytöstä löytyy VESA:n 100×100 mm:n standardikiinnikkeet sekä Aura Sync -valaistusefektit.

Asus tulee ilmoittamaan näytön markkinakohtaiset hinnat myöhemmin ja palaamme asiaan, kun saamme näytön io-techin testilaboratorioon.

Lähde: Asus, Tuotesivut