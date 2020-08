Aqua Computerin uusien virtaussensoreiden lippulaivamalli kykenee mittaamaan virtauksen ja lämpötilan lisäksi nesteen sähkönjohtavuutta, minkä pitäisi hälyttää käyttäjää kiertoon päässeestä korroosiosta.

Saksalainen nestejäähdytykseen erikoistunut Aqua Computer on julkaissut kolme uutta virtaussensoria. High Flow -sarjan uutuudet on jaettu selkeästi kolmeen eri hintaryhmään 30 – 70 euron välille.

High Flow Next on joukon lippulaivamalli. Sensori kykenee mittaamaan 35 – 1000 litran tuntivirtauksen ja sen mittaustarkkuutta on paranneltu kalibrointimahdollisuudella ja erilaisilla esiasetuksilla eri liitintyypeille. Lisäksi Next mittaa jäähdytysnesteen laatua mittaamalla sen sähkönjohtavuutta 2 – 200 µS/cm eli 0,2 – 20 mS/m välillä, minkä pitäisi auttaa käyttäjää havaitsemaan mahdollinen korroosio nestekierrossa. Lisäksi sensori mittaa jäähdytysnesteen lämpötilan Celsius-asteen kymmenyksen tarkkuudella.

Next on varustettu mustalla koteloinnilla, johon on upotettu pienikokoinen näyttö, RGB-valorengas sekä hallintapainikkeet. Näytön lisäksi sensorin keräämän datan saa näkyviin aquasuite-sovelluksessa, mikä sisältää myös RGBpx-valaistuksen hallinnan. Sensori saa virtansa USB-kaapelista, jota käytetään samalla tiedonsiirtoon sensorin ja tietokoneen välillä.

High Flow 2 on isoveljeään yksinkertaistetumpi sensori. Sen kerrotaan olevan kooltaan selvästi pienempi ja se on koneistettu yhdestä asetaalimuovipalasta, minkä lisäksi sitä koristaa ruostumattomasta teräksestä varustettu kansipelti. Se kykenee mittaamaan sekä jäähdytysnesteen virtausnopeuden että lämpötilan ja se on suunniteltu käytettäväksi vain yhtiön omien nestejäähdytystuotteiden kanssa.

Joukon edullisin on High Flow LT, joka on karsittu kaikesta ylimääräiseksi nähdystä siistejä ulkokuoria myöten. LT kykenee mittaamaan vain jäähdytysnesteen virtausnopeuden.

Aqua Computerin High Flow Next on hinnoiteltu 69,90 euroon, High Flow 2 49,90 euroon ja High Flow LT 29,90 euroon.

Lähde: Aqua Computer