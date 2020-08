NVIDIAn tulevien näytönohjainten eksoottisessa jäähdytysratkaisussa toinen tuulettimista puhaltaa normaaliin tapaan, mutta selkäpuolelle asennettu tuuletin imee ilmaa jäähdytysrivaston läpi puhaltamisen sijasta.

NVIDIA valmistelee uusien Ampere-arkkitehtuuriin perustuvien GeForce-näytönohjainten julkaisua syyskuussa. Nyt yhtiö on julkaissut lukuisten vuotojen joukkoon videon, jossa kuvaillaan näytönohjaimen jäähdytyksen haasteita ja siinä sivussa tulevien näytönohjainten jäähdytystä.

Ampere-sukupolven tähän asti vuotaneet GeForce RTX 3080- ja RTX 3090 -näytönohjaimet käyttävät totutusta merkittävästi poikkeavaa jäähdytysratkaisua. Niissä toinen tuulettimista on kortti perinteisessä asennossa asennettuna näytönohjaimen alapuolella kuten yleensäkin, mutta toinen on asennettu piirilevyn tasalla ylälaitaan. Aiemmin spekuloitiin, että selkäpuolen tuuletin puhaltaisi ilmaa jäähdytysrivaston läpi, mutta nyt julkaistu video osoitti sen oletuksen vääräksi. Näytönohjainten piirilevy on kutistettu mahdollisimman lyhyeksi ja peräpäästään V-malliseksi, jotta näytönohjaimen selkäpuolelle asennettu tuuletin voi imeä ilmaa vapaasti jäähdytysrivaston läpi. Ratkaisun pitäisi olla selvästi tehokkaampi samalla äänentuotolla, kuin perinteiset piirilevyä päin puhaltavat tuulettimet.

Lisäksi videolla näkyy NVIDIAn uusi 12-pinninen lisävirtaliitin, joka on asennettu vinoon ja pystyyn V-mallisen piirilevypäädyn tuntumaan. Näytönohjainten mukana tulee tarvittava adapteri, jolla kaksi 8-pinnistä PCI Express -lisävirtaliitintä voidaan muuntaa 12-pinniseksi liittimeksi. Videolla kuvataan myös uusi kiinnitysrauta, joka hyödyntää lehtijousia pitääkseen sen koon mahdollisimman matalana, mikä puolestaan mahdollistaa suojalevyn asentamisen näytönohjaimen selkäpuolelle aiempaa helpommin.