Keskihintaluokan ”vitossarjan” kärkimalli on 27-tuumainen QHD-näyttö 300 hertsin virkistystaajuudella.

Asus on julkaissut uudet Series Five -sarjan TUF-pelinäytöt, joita on valmistajan mukaan yli 20 erilaisten pelaajien tarpeisiin, mutta parrasvaloihin valmistaja nostaa lehdistötiedotteessaan 27-tuumaisen QHD-näytön 300 Hz:n virkistystaajuudella sekä 34-tuumaisen ultrawide-mallin 250 Hz:llä.

Malliston lippulaiva VG27AQML5A on 27 tuuman näyttö, joka on varustettu 2560 × 1440 pikselin resoluutiolla (QHD) ja jopa 300 Hz:n virkistystaajuudella. Näytön IPS-paneelissa on 0,3 ms:n gray-to-gray-vasteaika sekä G-Sync Compatible- ja AMD FreeSync Premium -sertifikaatit. Liikesumeutta ehkäisee myös ELMB-teknologia (Extreme Low Motion Blur).

Värintoiston osalta VG27AQML5A:ssa on 95 %:n DCI-P3-väriavaruus ja VESA DisplayHDR 400 -sertifikaatti. Myös tekoälyominaisuuksia löytyy, kuten Dynamic Crosshair väriä vaihtavalla tähtäimellä näytön keskellä ja tummien alueiden kirkkautta nostava Dynamic Shadow Boost. Näytön asetuksia voi säätää Asuksen DisplayWidget Center -ohjelmistolla.

Liitäntöinä VG27AQML5A:ssa on 2 × HDMI 2.1, 1 × DisplayPort 1.4, 1 × USB 3.2 Gen 1 Type-C sekä 3,5 mm:n kuulokeliitäntä.

Ultrawide-mallisessa 34 tuuman VG34WQML5A:ssa on 1500R:n kaarevuudella varustettu VA-paneeli, jonka WQHD-tarkkuus on 3440 × 1440 pikseliä. Näytön maksimivirkistystaajuus on 250 Hz ja sen gray-to-gray-vasteajaksi ilmoitetaan 0,5 ms. Mukautuvalla virkistystaajuudella on AMD FreeSync Premium -sertifikaatti. Myös VG34WQML5A:ssa on ELMB-teknologia, 95 %:n DCI-P3-väriavaruus sekä VESA DisplayHDR 400 -sertifiointi.

VG34WQML5A:n liitäntäpuolelta löytyy 2 × HDMI 2.1, 2 × DisplayPort 1.4, 3 × USB 3.2 Gen 1 Type-A ja niin ikään 3,5 mm:n kuulokeliitäntä.

Asus ei maininnut tiedotteessaan, milloin uudet Series Five -sarjan TUF-näytöt tulevat saataville.

