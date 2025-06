Testasimme Samsungin erittäin ohuen Galaxy S25 Edge -älypuhelimen.

Älypuhelinmarkkinoille odotetaan tälle vuodelle paluuta muutamien vuosien takaiseen kilpailuun markkinoiden ohuimmasta luurista. Kenties huhutuin malli on Applelta odotettu iPhone 17 Air, mutta ennen kuin kyseisestä puhelimesta on hiiskuttu virallisesti sanaakaan, kuluttajien käsiin ehti Samsung Galaxy S25 Edge.

Samsungin uutuus on vain 5,8 mm paksu, mutta siitä huolimatta se tarjoaa lippulaivaluokan rautaa. Käytössä on S25 Ultrasta tuttu 200 megapikselin pääkamera, Snapdragon 8 Elite -järjestelmäpiiri ja titaanirunko. Kompromissejakin koon puolesta on tehty, sillä akku on pienempi kuin yhdessäkään toisessa S25-malliston puhelimessa ja sisarusmalleistaan poiketen Edgen kameravalikoima muodostuu vain kahdesta kamerasta.

Uudessa testiartikkelissa tutustumme Samsung Galaxy S25 Edgeen reilun viikon ympärivuorokautisten käyttökokemusten pohjalta ja otamme selvää, onko vain 5,8 mm paksu rakenne kompromissien arvoinen.

Lue artikkeli: Testissä Samsung Galaxy S25 Edge