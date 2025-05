Motorolan uudet edulliset moto g -mallit sijoittuvat 249 ja 369 euron haarukkaan.

Motorola on julkaissut uudet moto g86- ja g56 -älypuhelimensa edullisempaan hintaluokkaan, jotka ovat seuraajat aiemmille moto g85– ja g55 -malleille. moto g86:sta tulee tarjolle suuremmalla akulla ja tallennustilalla varustettu power-malli (otsikkokuvassa) sekä perusmalli.

Uusissa moto g86 -puhelimissa on 120 hertsin AMOLED-näyttö 1220p- eli ”Super HD -resoluutiolla” ja HDR10+-tuella. Järjestelmäpiirinä molemmissa versioissa on MediaTekin Dimensity 7300 ja 8 gigatavua RAM-muistia. Mallit eroavat toisistaan tallennustilan kohdalla siten, että power-mallissa sitä on 512 ja perusmallissa 256 Gt.

Kamerakattaukseen g86-malleissa kuuluu 50 megapikselin pääkamera (Sony Lytia 600) sekä 8 MP:n ultralaajakulmakamera makrokuvaustuella. Etukameran tarkkuus on 32 MP ja videokuvaukseen g86:t pystyvät parhaimmillaan 4K-tarkkuudella 30 FPS:n nopeudella.

Myös akut eroavat mallien välillä toisistaan, sillä powerissa akun kapasiteetti on 6720 milliampeerituntia, kun taas perusmallissa vastaava lukema on 5200 mAh, molempien lataustehon ollessa 30 wattia. Molemmilla laitteilla on vakuuttava IP69-suojaluokitus.

Laitteet toimivat myös yhteensopivien Lenovo-laitteiden kanssa Smart Connect -ekosysteemissä moto ai -tekoälytoimintojen avustamana.

moto g86 powerin ja moto g86:n tekniset ominaisuudet:

Värivaihtoehdot (Pantone): Spellbound, Golden Cypress, Chrysanthemum, Cosmic Sky

Ulkomitat ja paino: g86 power: 161,2 × 74,7 × 8,7 mm – 198 g g86: 161,2 × 74,7 × 7,9 mm – 185 g

IP68/69-suojaluokitus, Corning Gorilla Glass 7i

6,67” AMOLED-näyttö, 1220 × 2712 pikseliä (446 PPI), 120 Hz (mukautuva), 4500 nitin piikkikirkkaus (HDR10+)

MediaTek Dimensity 7300 -järjestelmäpiiri

RAM-muisti & tallennustila: g86 power: 8 & 512 Gt g86: 8 & 256 Gt

Kaksoistakakamera: 50 MP:n pääkamera (Sony Lytia 600 -sensori), f1.88, PDAF, OIS 8 MP:n ultralaajakulmakamera, f2.2, 118°, makrokuvaustuki Välkkymissensori

32 MP:n etukamera, f2.2

Videokuvaus: 4K 30 FPS & 1080p 60 FPS

5G, LTE, (nano-SIM + eSIM)

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC

GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS

Stereokaiuttimet, Dolby Atmos

Akku: g86 power: 6720 mAh, 30 W TurboPower (USB Type-C) g86: 5200 mAh, 30 W TurboPower (USB Type-C)

Android 15

Kolmikon edullisin malli moto g56 on g86:sta karsittu versio 120 Hz:n LCD-näyttöpaneelilla ja kevyemmällä Dimensity 7060 -järjestelmäpiirillä. RAM-muisti ja tallennustila ovat kuitenkin samat 8 & 256 Gt. g56:ssa on lisäksi microSD-korttipaikka.

Myös kamerajärjestelmä on g86:n kanssa pitkälti samaa kastia Lytia 600 -sensoria hyödyntävällä 50 MP:n pääkameralla ja 8 MP:n ultralaajakulmakameralla, joista jälkimmäisestä tosin puuttuu makrokuvaustuki. Pääkamerassa ei myöskään ole optista kuvanvakautusta, ja videokuvaus on rajattu maksimissaan 1080p-tarkkuudelle 60 FPS:n nopeudella. Etukameran tarkkuus on 32 MP.

Akun kapasiteetti on myös g56:ssa 5200 mAh 30 W:n latauksella ja lisäksi laitteesta löytyy sama IP69-suojaus.

g56:ssa on lisäksi sama Smart Connect -yhteensopivuus tiettyjen Lenovo-laitteiden kanssa. Laitteesta on tarjolla myös Business Edition -malli yrityksille, joka sisältää mm. Moto Device Managerin, Zero Touch -hallinnan ja elinikäisen Moto Safen.

moto g56:n tekniset ominaisuudet:

Värivaihtoehdot (Pantone): Dazzling Blue, Dill, Gray Mist, Black Oyster

Ulkomitat ja paino: 165,8 × 76,2 × 8,4 mm – 200 g

IP68/69-suojaluokitus, Corning Gorilla Glass 7i

6,72” LCD-näyttö, 1080 × 2400 pikseliä (391 PPI), 120 Hz

MediaTek Dimensity 7060 -järjestelmäpiiri

RAM-muisti & tallennustila: 8 & 256 Gt, microSD-korttipaikka

Kaksoistakakamera: 50 MP:n pääkamera (Sony Lytia 600 -sensori), f1.8, PDAF 8 MP:n ultralaajakulmakamera, f2.2 Valosensori

32 MP:n etukamera, f2.2

Videokuvaus: 1080p 60 FPS

5G, LTE, (nano-SIM + eSIM)

Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, NFC

GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS

Stereokaiuttimet, Dolby Atmos

Akku: 5200 mAh, 30 W TurboPower (USB Type-C)

Android 15

Ohjelmistopäivityspolitiikkaa valmistaja ei ole uusille puhelimilleen selkeästi ilmoittanut, mutta niille kaikille on huhujen mukaan saapumassa 2 Android-versiopäivitystä ja 4 vuoden tietoturvakorjaukset. Asia varmistunee tuonnempana.

Motorola on ilmoittanut uutuuspuhelimilleen seuraavat saatavuusajankohdat ja suositushinnat:

Lähde: Sähköpostitiedote