Uuden TrueBlack Glossy -pinnoitteen luvataan vähentävän heijastuksia jopa 38 % aiempien sukupolvien kiiltäväpintaisiin paneeleihin nähden ilman, että kuvan kirkkaus tai mustan taso kärsisi lainkaan.

Vaikka Computex-messut ovat jo aivan nurkan takana, Asus Republic of Gamers on päättänyt julkaista markkinoille kaksi uutuusnäyttöä. Yhtiön mukaan näytöt ovat maailman ensimmäiset 4K-resoluution WOLED-paneelilla varustetut näytöt, joissa on TrueBlack Glossy -pinnoite.

Asus ROG XG32UCWMG ja XG32UCWG ovat LG:n 3840×2160- eli 4K-resoluution WOLED-paneeliin perustuvia Dual-Mode-näyttöjä. Dual-Mode tarkoittaa tukea natiivin 4K-resoluution lisäksi FullHD-resoluutiolle merkittävästi korkeammalla virkistystaajuudella.

Nokkelimmat nikkeknattertonit lienevät jo johtopäätelleet näyttöjen olevan 32-tuumaisia, eikä yhteneväisyydet jää nimien ja resoluution samankaltaisuuteen. Kaksikon ainut ero näyttäisi olevan virkistystaajuudessa, joka on XG32UCWG:llä 165 Hz 4K- ja 330 Hz FullHD-resoluutiolla, kun XG32UCWMG yltää 4K:lla 240 ja FullHD:lla 480 hertsiin. Molemmat tukevat vaihtelevia virkistystaajuuksia AMD FreeSync Premium Pro- ja NVIDIA G-Sync Compatible -sertifioidusti.

10-bittinen WOLED-paneeli kykenee toistamaan 99 % DCI-P3-väriavaruudesta. Näytöille luvataan 1000 nitin maksimikirkkaus HDR-sisällöllä, mutta luvun perässä on asteriski, jota ei lehdistötiedotteessa selvitetä. Näyttöjen G2G-vasteajaksi luvataan OLED-näyttöjen vakio 0,03 ms.

Näyttöjen pinnasta löytyy nimenomaisesti ROG:lle kehitetty TrueBlack Glossy -pinnoite, jonka luvataan vähentävän heijastuksia jopa 38 % aiempien sukupolvien kiiltäväpintaisiin WOLED-paneeleihin verrattuna ilman, että kuvan kirkkaus tai mustan taso kärsisi lainkaan. Pinnoitteen luvataan lisäksi pitävän mustan mustana myös haastavissa valaistusolosuhteissa. Katselukokemusta parannetaan myös Asus Clear Pixel Edge -algoritmilla, jonka luvataan poistavan puna-viher-väriaberraatiot fonttien ja ohuiden viivojen reunoilta.

Uutuusnäytöt tulevat tehtaalta valmiiksi kalibroituina ja ne tukevat ASUS OLED Care Pro -teknologioita suojelemaan paneelia palaneilta pikseleiltä. Niistä löytyy myös Time-of-Flight-teknologiaan ja näkymättömään laseriin perustuva Neo Proximity Sensor, jonka avulla näyttö himmennetään automaattisesti käyttäjän poistuessa sen ääreltä.

Näyttöjen liitinkimaraan kuuluvat kaksi HDMI 2.1 -liitäntää, yksi DisplayPort 1.4 -liitäntä, kolmen USB-A 3.2 Gen 1 -liittimen USB-hubi ja 15 watin USB-PD-tuella varustettu USB-C sekä kuulokeliitin. USB-C-liittimen sukupolvea ei ole kerrottu.

Asus ei ole valitettavasti kertonut, milloin ROG XG32UCWMG ja XG32UCWG tulevat myyntiin tai millaiset hintalaput niille tullaan asettamaan.

Lähde: Lehdistötiedote