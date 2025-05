Watch 5 -mallisto tarjoaa uuden vaihtoehtoisesti X-Tap-mittaustekniikan ja Watch Fit 4 -mallistossa debytoi täysin uusi Pro-versio.

Huawei on julkistanut tänään Berliinissä järjestämässään julkaisutilaisuudessa joukon uusia Watch-sarjan älykelloja. Uusi Watch 5 -mallisto tarjoilee yrityksen viimeisintä älykellopuolen huippuosaamista ja Watch Fit 4 -mallisto on puolestaan suunniteltu hieman edullisemmaksi vaihtoehdoksi osaksi aktiivista elämäntapaa.

Uusi Watch 5 -mallisto on jatkoa yrityksen pari vuotta sitten julkaistulle Watch 4 -mallistolle. Kyseessä on erityisesti uusimmasta tekniikasta kiinnostuneille suunnattu täysälykello, joka on varustettu sovelluskaupalla sekä itsenäisellä toimintamahdollisuudella mobiiliverkkoyhteyden yli. Huawei kutsuu malliston muotoilua futuristisen virtaviivaiseksi ja mm. näytön reunuksia on kavennettu edelliseen sukupolveen nähden. Tarjolla on 46 mm:n kokovaihtoehdon ohella nyt myös pienempi, mutta muotoilultaan vastaava 42 mm vaihtoehto. Suuremmassa kokovaihtoehdossa runko on titaania tai terästä ja pienemmässä aina terästä – näyttöä suojaa kaareva safiirilasi. Rannekevaihtoehtoina ovat titaani, fluoroelastomeeri ja keinonahka.

Näyttökoot ovat 1,5 ja 1,38 tuumaa ja käytössä on LTPO 2.0 -tekniikkaan perustuvat AMOLED-paneelit, jotka kykenevät jopa 3000 nitin maksimikirkkauteen. WiFi-tuki on päivitetty kuutosversioon ja aiempaan tapaan kellossa on eSIM-tuki itsenäistä toimintaa varten. Akunkestoksi luvataan 46 mm mallille 4,5 vuorokautta perustilassa sekä 11 vuorokautta virransäästötilassa – 42 mm mallin vastaavat lukemat ovat 3 ja 7 vuorokautta.

Terveyspuolella uusi erikoisominaisuus on oikeaan kylkeen sijoitettu X-Tap-anturi, joka on toinen kellon TruSense-järjestelmään kytketty mitta-anturi kellon takapaneelissa sijaitsevan anturiryppään kaveriksi. Paineentunnistuksella varustetun X-Tap-anturin avulla voidaan mitata sormenpäästä mm, EKG ja happisaturaation mittaaminen onnistuu nopeammin ja tarkemmin kuin ranteesta. Huawein terveystarkastus-toiminnon aktivointi tapahtuu X-Tap-anturia kolme sekuntia painamalla ja kello opastaa käyttäjää visuaalisesti mittauksen aikana. Käyttäjälle opastusta antavalla Health Insights -ominaisuudella on nyt ristiinanalysointimahdollisuus kaikkien mitattujen tietojen välillä, joten sen kerrotaan pystyvän antamaan yhteenvetoja aiempaa paremmin kokonaisuuden huomioiden. Kellon ohjaukseen ovat tulleet uutena sormilla ja ranteella tehtävät älykomennot mm. hälytysten kuittaamiseen.

Uusi Watch Fit 4 -mallisto laajenee Fit 4 -perusmallin ohella täysin uudella Fit 4 Pro -mallilla. Huawei vihjailee uuden Pro-mallin olevan ikään kuin järkevä edullisempi vaihtoehto kilpailijoiden kalliille ”superlatiivimalleille”. 9,3 mm paksu ja 30,4 grammaa painava Pro-malli eroaa Fit 4 -perusmallista mm. rouheamman muotoilun, safiirilasinäytön ja titaanisen näyttökehyksen, kirkkaamman 3000 nitiin ulottuvan näyttöpaneelin, nopeamman 60 minuutin pikalatauksen, edistyneemmän TruSense-sensoritoteutuksen, EKG-mittauksen sekä polkujuoksu-, vapaasukellus- ja väyläkarttoja tukevan golf-tilan muodossa.

Myös perus Fit 4 on edeltäjäänsä ohuempi 9,5 mm paksuisena ja 27 gramman painoisena. AMOLED-näyttö on pysynyt saman kokoisena 1,82 tuumassa, mutta se on aiempaa kirkkaampi (2000 nit). barometri, Molemmista Fit 4 -malleista uutena ominaisuutena löytyvä kaksitaajuus-satelliittipaikannus on valmistajan mukaan 30 % tarkempi kuin Fit 3.ssa. Muita koko Fit 4 -mallistoa koskevia uusia ominaisuuksia ovat mm. sykevälivaihtelun mittaus nukkuessa, offline-kartat ja reittien lataaminen sekä langaton lataus. Edellisen sukupolven tapaan myös koko Fit 4 -mallistolle luvataan seitsemän päivän tyypillinen- ja 10 päivän maksimiakunkesto.

Watch 5:n suositushinnat Suomessa ovat 449 – 649 euroa koosta, väristä ja materiaalista riippuen. Watch Fit 4:n suositushinta on 169 euroa ja Watch Fit 4 Pron 279 euroa. Kaikki uutuusmallit tulevat Suomessa saataville välittömästi 15. toukokuuta alkaen.

Lähde: sähköpostitiedote