Asus julkisti 17,3-tuumaisella taittuvalla OLED-näytöllä varustetun Zenbook 17 Fold OLED -kannettavan jo vuoden alussa CES-messuilla. Nyt kannettava on myös julkaistu ns. virallisesti Saksassa IFA-messuilla.

Asus Zenbook 17 Fold OLED on yksinkertaisimmillaan taulutietokone, mutta se taipuu moneen eri käyttöön. 17,3-tuumaisen näytön resoluutio on 2560×1920. Näytön kuvasuhde on avattuna 4:3 ja se on mahdollista taittaa keskeltä haluttuun kulmaan sisäänpäin, aina kirjamaisesti suljetuksi asti. Taitettuna näyttö jaetaan kahdeksi 12,5” 1920×1280-resoluution osaksi.

Zenbookin sydämenä toimii Intelin Alder Lake -arkkitehtuuriin perustuva Core i7-1250U -prosessori, jonka sisällä sykkii kaksi P- ja kahdeksan E-ydintä. Prosessorin tukena on 16 Gt LPDDR5-muistia ja teratavun PCIe 4.0 SSD-asema. Grafiikoista on vastuussa prosessoriin integroitu Iris Xe -grafiikkaohjain.

Uuden Zenbookin mukana kulkee irrallinen kosketustasolla varustettu ErgoSense Bluetooth-näppäimistö, joka sopii kiinni taitettujen näyttöpuoliskojen väliin. Videopuheluihin on tarjolla 5 megapikselin ”AI-kamera”, jonka rinnalta löytyy HD-tason infrapunakamera Intel Visual Sensing Controller -tuella.

Langattomista yhteyksistä on vastuussa Intelin Wi-Fi 6E -ohjain Bluetooth 5.2 -tuella ja langallista I/O:ta löytyy kahden Thunderbolt 4 -liittimen ja yhden 3,5 mm:n kuuloke/headset-komboliittimen verran. Tietokoneen 75 wattitunnin akun luvataan kestävän parhaimmillaan 9,5 tuntia kannettavatilassa ja 8,5 tuntia työpöytätilassa. Sitä ladataan 65 watin USB-C-laturilla.

Asus Zenbook 17 Fold OLED saapuu myyntiin vuoden viimeisen neljänneksen aikana ja sen suositushinta Euroopassa on 3999 euroa.

Lähde: Asus