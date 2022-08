AMD:n mukaan 1:1:1-suhde ei ole prosessorin FCLK-, UCLK- ja MCLK-kellotaajuuksien välillä enää oleellinen, vaan paras suorituskyky ylikellotettaessakin saadaan AUTO:1:1-suhteella.

AMD julkaisi uudet Zen 4 -arkkitehtuuriin perustuvat Ryzen 7000 -sarjan prosessorit tiistain vastaisena yönä Suomen aikaa. Nyt yhtiön teknisen markkinoinnin johtohahmo Robert Hallock on kertonut lisää yksityiskohtia prosessoreiden muistituesta.

Hallock on vastaillut yhtiön virallisella Twitter-kanavalla käyttäjien kysymyksiin koskien prosessorin mm. ylikellotusta ja prosessorin sisäisiä kellotaajuuksia. Ryzen 7000 -prosessoreiden kohdalla aiemmin tutuksi tullut 1:1:1-suhde FCLK-, UCLK- ja MCLK-kellotaajuuksien välillä ei ole enää yhtä merkityksellinen, kuin ennen. Vakiona FCLK on nyt 1733 MHz ja yleisesti ottaen paras suorituskyky saadaan, kun suhde on AUTO:1:1. Esimerkiksi DDR5-5200-muisteilla suhde on tällöin 1733:2600:2600.

Hallock varmisti myös DDR5-6000:n olevan ns. ”sweetspot” Ryzen 7000:n muisteille suorituskyvyn, hinnan ja muiden yleisimpien kriteereiden suhteen. Virallisesti muistituki ei kuitenkaan yllä moisiin lukemiin, vaan tuettuna on DDR5-5200-nopeus, kun kumpaan kaksoismuistikanavaan on asennettu yksi muistikampa (Single tai Dual Rank). Kahdella kammalla per kaksoismuistikanava virallisesti tuettu nopeus tippuu suoraan DDR5-3600 asti riippumatta siitä, onko käytössä Single vai Dual Rank -kammat.

WCCFTech uutisoi lisäksi MSI:llä työskentelevän ylikellottaja TOPPC:n varmistaneen, että DDR5-muistit voivat tukea sekä Intelin XMP- että AMD:n EXPO-profiileita samanaikaisesti. Normaalisti AMD:lla on käytössä kolme kuudesta mahdollisesta SPD Blockista tietojen tallennukseen, kun Intel käyttää kaikkia kuutta. Molempia tukevissa Intelin profiileita olisi kolme, AMD:n kaksi ja yhteisiä olisi yksi. Löydät yllä olevasta taulukosta tarkemmat tiedot muistiprofiileista.

Lähde: WCCFTech