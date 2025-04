ROG Azoth X edustaa 75 % kokoluokkaa ja kiinnittää oitis huomion massasta poikkeavine näppäinhattuineen, jotka päästävät ARGB-loisteen lävitseen kolmelta sivulta.

Tietotekniikkajätti Asus on laajentanut yhtiön Republic of Gamers -pelibrändille uusia oheislaitteita. Kenties mielenkiintoisin uutuustuotteista on suositun Azoth-näppäimistösarjan uusin variantti.

Asus ROG Azoth X on 75 % kokoluokan pelinäpppäimistö joka kiinnittää heti huomion Stellar-teemaisilla näppäinhatuillaan. Näppäinhatut ovat värisublimaatiovärjättyjä ja läpikuultavia kolmelta sivultaan, mikä varmistaa pelisuoritusta optimoivan ARGB-valaistuksen näkymisen entistä paremmin. Välilyönti on varustettu voidellulla vakauttimella ja peräti viidellä RGB-LEDillä näyttävän valaistuksen takaamiseksi. Näppäimistön oikeasta yläkulmasta löytyy tuttu OLED-näyttö, jota ohjataan kolmiasentoisella kytkimellä.

Näppäinhattujen alta löytyvät uudet ROG NX V2 -sarjan kytkimet joko lineaarisina Snow- tai klikkaavina Storm-varianttina. Näppäimistö tukee Speed Tap -tilaa, jossa uusin näppäinpainallus rekisteröidään heti painalluksen alussa samalla lopettaen edellisen painalluksen riippumatta siitä, onko näppäin edelleen painettuna. Kytkimet ovat myös hotswapattavissa toisiin ja näppäimistön piirilevy käyttää ns. ”south facing” asettelua, jossa LED-valo on kytkimen etupuolella.

Azoth X:n rakenne on varustettu CNC-koneistetulla alumiinikannella, jonka alta löytyy järjestyksessä PORON Gasket Mount -tiivisteet, näppäilytuntumaa optimoiva FR4 positioning plate -kerros, PORON Plate Foam- ja Switch Pad -vaahtokerrokset, piirilevy ja lopulta kaksikerroksinen PORON Dampening Foam -vaahtokerros sekä silikonilevy. Yhteensä viisi ääntä vaimentavaa kerrosta pitävät huolen, ettei näppäilyäänet ole turhan äänekkäät. Näppäimistön jalat tukevat kolmea eri korkeusasetusta ja ranteiden mukavuudesta pitää huolta normaalia pidempi silikoninen rannetuki.

ROG Azoth X on yhteydessä tietokoneeseen joko langallisesti USB-yhteydellä tai langattomasti 2,4 GHz:n taajuudella tai Bluetoothilla. 2,4 GHz:n ROG SpeedNova -yhteydellä voidaan käyttää ROG Polling Rate Boosteria, joka saa näppäimistön toimimaan jopa 8000 hertsin päivitystaajuudella myös langattomassa tilassa. Mukana tulee ROG Omni -vastaanotin, jonka avulla tietokoneeseen voidaan kytkeä yksi yhteensopiva näppäimistö ja hiiri yhdellä vastaanottimella.

ROG Keris II Origin on puolestaan yhtiön uusin pelihiiri. Sekä mustana että valkoisena saataville tuleva 65 gramman painoinen hiiri on muotoiltu ammattilaispelaajien palautteen pohjalta oikeakätiseen käyttöön mahdollisimman monenlaisilla otteilla sopivaksi. Parhaan pelituloksen takaava ARGB-valaistus on toteutettu kolmialueisena ja mukana tulevat oteteipit on leikattu valmiiksi muotoon siten, ettei ne häiritse valaistusta.

Keris II Originin silmänä toimii PixArt PAW3390 -sensoriin perustuva ROG AimPoint Pro, jolle luvataan 42 000 DPI:n tarkkuus. Hiiren pääpainikkeissa käytetään ROG Micro Switch II -kytkimiä, joille luvataan 100 miljoonan klikkauksen elinikä. Mikäli kytkimet kuitenkin hajoavat, ne ovat myös vaihdettavissa kiitos ROG Push-Fit Switch Socket II -kantojen.

Yhteys tietokoneeseen hoituu langattomasti 2,4 GHz:n ROG SpeedNova -yhteydellä, Bluetoothilla tai langallisesti USB:llä. Mukana tulee ROG Omni -vastaanotin, mutta tuettuna on myös erikseen ostettava ROG Polling Rate Booster, jolla langatonkin yhteys saadaan toimimaan 8000 hertsin päivitystaajuudella. Akkukestoksi luvataan 1000 hertsin päivitystaajuudella parhaimmillaan 127 tuntia 2,4 GHz:n yhteydellä ja 192 tuntia Bluetoothilla.

Asus julkisti lisäksi Moonlight White -version ROG Delta II -headsetistä sekä harmaan Arctic Gray -version deskmat-koon ROG Scabbard II XXL -hiirimatosta.

Valitettavasti Asus ei ole paljastanut milloin tai mihin hintaan uutuustuotteet löytyvät kauppojen hyllyiltä.

Lähde: Lehdistötiedote (sähköposti)