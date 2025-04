Dark Mount on yhtiön taidonnäyte modulaarisine numeronäppäimistöineen ja mediatelakoineen, kun Light Mount lupaa tehdä perusasiat oikein ja asettaa hiljaisen pelaamisen standardit uusiksi.

Saksalainen be quiet! on laajentanut tuotevalikoimaansa pikkuhiljaa ja nyt virtalähteiden, tuuletinten, koteloiden ja coolereiden joukkoon on saatu myös näppäimistöt. Yhtiö julkaisi kerralla kaksi näppäimistöä, joista kumpikin tulee saataville kahdella eri kytkinvaihtoehdolla.

be quiet! Dark Mount on yhtiön lippulaivanäppäimsitö. Se on rakennettu modulaariseksi siten, että näppäimistön numpad ja mediatelakka lähtevät haluttaessa irti näppäimistön rungosta. Numpadin voi asentaa näppäimistön kumpaan tahansa laitaan, kun mediatelakka sopii näppäimistön rungon ylälaidan vasempaan tai oikeaan reunaan. Näppäimistöön kuuluu irrotettava rannetuki, josta on leikattu numpadin kokoinen osuus erilliseksi helpottamaan sen siirtoa laidalta toiselle.

Irrotettava numpad on varustettu standardien näppäinten lisäksi kahdeksan kustomoitavaa näytöllistä näppäintä. Mediatelakassa on puolestaan äänenvoimakkuus rulla ja painikkeet, normaalit mediapainikkeet, näyttö muutamalla sisäänrakennetulla sisällöllä sekä näppäimet näytön toimintojen hallintaan.

Hiljaisuus on ollut be quiet!:lla aina arvossaan eikä Dark Mount tee siihen poikkeusta. Alumiinikantinen näppäimistö on varustettu kolmella ääntä vaimentavalla silikoni- ja vaahtokerroksella ja sen 5-pinniset hotswappia tukevat näppäinkytkimet on voideltu tehtaalla valmiiksi. Näppäimistöön voi valita be quiet! -brändätyt oranssit Silent Linear- tai mustat Silent Tactile -kytkimet. Näppäinhatut ovat kaksoisvalettua PBT-muovia ja valaistu näppäinkohtaisella ARGB-valaistuksella ja näppäimistön reunoja kiertää myös upotettu valonauha.

be quiet! Light Mount asettaa yhtiön mukaan hiljaisen pelaamisen standardit uusiksi. Näppäimistö on Dark Mountin tapaan varustettu kolmella ääntä vaimentavalla silikoni- ja vaahtokerroksella sekä tehtaalla valmiiksi voidelluilla oransseilla Silent Linear- tai mustilla Silent Tactile -kytkimillä ja 5-pinnin hotswap-tuella. Käytössä ovat myös samat kaksoisvaletut PBT-näppäinhatut.

Light Mountin isoimmat erot Dark Mountiin ovat kiinteästi mukana kulkeva numpad ilman ylimääräisiä painikkeita, pyöritettävän mediarullan ja viiden makronäppäimen muotoon kutistetut mediaominaisuudet sekä parhaan pelisuorituksen takaavalla näkyvämmällä ARGB-valaistuksella. Light Mountissa on näppäinkohtaisen valaistuksen lisäksi valonauhat näppäimistön kyljissä ja koko ylälaita hohtaa valittua RGB-efektiä.

Kumpaakin näppäimistöä hallitaan be quiet!:n uudella IO Center -sovelluksella tai IO Center Web -verkkosovelluksella. Verkkosovellus toimii Chromium-pohjaisilla selaimilla Windowsilla, macOS:lla ja Linuxilla.

be quiet! Dark Mount ja Light Mount tulevat saataville valituilla markkinoilla 29. huhtikuuta alkaen. Näppäimistöt tulevat aluksi saataville ANSI-pohjaisena US-versiona sekä ISO-pohjaisina DE-, UK- ja FR-versioina. Dark Mountin suositushinta oletettavasti Saksan verokannalla on 259,90 euroa ja Light Mountin 169,90 euroa.

Lähde: Lehdistötiedote (sähköposti)