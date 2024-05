Asus ROG esitteli maailman ensimmäisen kiiltäväpaneelisen WOLED-pelinäytön

Ennen ROG Swift PG27AQDM:ää markkinoilla on ollut kiiltäväpintaisia OLED-näyttöjä vain Samsungin QD-OLED-tekniikalla.

OLED-näytöt tekevät vahvaa tuloa tietokonemarkkinoille ja nyt Asus on löytänyt markkinoilta raon, jota muut eivät ole ehtineet vielä täyttää. Uusi ROG Swift OLED PG27AQDM on markkinoiden ensimmäinen ns. kiiltävällä (glossy) WOLED-paneelilla varustettu näyttö.

Asus ROG Swift OLED PG27AQDM perustuu LG:n 26,5” 2560×1440-resoluution 3. sukupolven WOLED-paneeliin, joka päivittyy parhaimmillaan 240 hertsin virkistystaajuudella. LG:n 3. sukupolven WOLED-paneelin ominaisuuksia Micro Lens Array, meta multi-booster ja Detail Enhancer, jotka parantavat mm. kuvan kirkkautta selvästi aiempiin sukupolviin nähden.

Uuden ROG-näytön vaihteleva virkistystaajuus on toteutettu FreeSync Premium- ja G-Sync Compatible -leimojen kera Adaptive-syncillä. Näytön luvataan kattavan 135 % sRGB ja 99 % DCI-P3-väriavaruuksista ja sen vasteajaksi ilmoitetaan 0,3 millisekuntia. Näytön kirkkaus yltää SDR-sisällöllä 450 nitiin ja HDR-sisällöllä maksimissaan jopa 1000 nitiin. Näyttö on DisplayHDR 400 True Black -sertifioitu. Se tukee myös erillistä 4:3-tilaa kilpapelaajien tarpeisiin.

Sen ohella, että kyseessä on ensimmäinen kiiltävällä paneelilla varustettu WOLED-näyttö, PG27AQDM on myös ensimmäinen OLED-näyttö, joka tukee sekä välkkymisvapaata vaihtelevaa virkistystaajuutta että ELMB-teknologiaa (Extra Low Motion Blur). Aiemmin kumpikin teknologioista on ollut saatavilla vain LCD-näyttöjen puolella. Lisäksi Asus on saanut mukaan tekstin laatua parantavan Clear Pixel Edge -teknologian.

XG27AQDMG:n jalka tarjoaa 120 mm:n säätövaraa korkeuteen, 45° kääntösäteen, 20° kallistuksen sekä Pivot-tuen. Liitinpuolella on tarjolla puolestaan yksi DisplayPort 1.4, kaksi HDMI 2.0:aa, kuulokeliitin sekä USB-hubi kahdella USB-A 3.2 Gen 1 -liittimellä. DisplayPort 1.4 -tukea voidaan pitää pettymyksenä, sillä se vaatii DSC-teknologian(Display Stream Compression) hyödyntämistä näytön natiiviresoluutiolla ja virkistystaajuudella. HDMI 2.0:n kaista riittää kuitenkin pakkaamattomaan kuvaan.

Asus ei ole vielä kertonut milloin tai mihin hintaan näyttö tulee saataville.

Lähde: Asus