Suorittamassaan tarkastuksessa aluehallintovirasto havaitsi rahanpesulain noudattamisessa useita puutteita.

Aluehallintoviraston eli AVI:n mukaan on erityisen moitittavaa, että yhtiö on täyttänyt selonottovelvollisuutensa puutteellisesti eikä se ole tehnyt yhtään ilmoitusta epäilyttävistä liiketoimista. Tarkastelun kohteena olevat liiketoimet ovat olleet pääsääntöisesti ETA-alueen ulkopuolisten asiakkaiden suorittamia jopa kymmenien tuhansien eurojen käteismaksuja. AVI:n mukaan puuttellisten menettyltapojen altistaneen Verkkokauppa.com Oyj:n merkittävälle rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskille.

Tarkastuksella liiketapahtumien ja ilmoitusvelvollisen toiminnan tarkasteluulotettiin koskemaan ajanjaksoa 1.9.2020 – 31.8.2023. Yrityksen rahanpesulainsoveltamisalaan kuuluvien käteissuoritusten kokonaissumma oli tarkastuksenajanjaksolla yhteensä noin 1,7 miljoonaa euroa. Käteissuoritukset koostuvat sekä toisiinsa kytkeytyvistä että yksittäisistä kynnysarvon ylittävistä käteissuorituksista. Tarkastusmateriaalin perusteella asiakaskohtaiset käteissummat vaihtelivat 10000 euron ja 808 742,70 euron välillä. Suurin osa suuria käteismaksujatehneistä asiakkaista oli ulkomaalaisia, ETA-alueen ulkopuolisia asiakkaita.

AVI on ilmoittanut määränneensä Verkkokauppa.com Oyj:lle 540 000 euron seuraamusmaksun rahanpesulain noudattamisen laiminlyönneistä.

Seuraamusmaksun määrää koskevassa kokonaisarvioinnissa on huomioitu laiminlyöntien laatu, laajuus sekä kestoaika. Lisäksi arvioinnissa on huomioitu Verkkokauppa.comin taloudellinen asema.

AVI:n päätös ei ole vielä lainvoimainen, mutta mikäli se saa lainvoiman, maksetaan seuraamusmaksu valtion kassaan.

Verkkokauppa.com on julkaissut aiheeseen liittyen oman tiedotteensa:

”Verkkokauppa.com ottaa rahanpesun estämisen erittäin vakavasti ja osallistuu aktiivisesti rahanpesun ja harmaan talouden torjuntaan. Yhtiö kehittää jatkuvasti ja pitkäjänteisesti rahanpesun estämiseen liittyviä toimiaan. Yhtiö on tehnyt AVI:n tarkastuksen jälkeen tiukennuksia toimintamalleihinsa vuoden 2024 aikana mukaan lukien asettamalla yksittäisessä ostoksessa käytettävälle käteissuoritukselle 200 euron enimmäismäärän. Yhtiö katsoo, että yksi tehokkaimmista tavoista rajoittaa käteissuoritusten vastaanottamiseen liittyvää rahanpesuriskiä on rajata suurten käteissummien vastaanottamista.

Yhtiö tutustuu AVI:n päätökseen perusteellisesti ja tekee sen jälkeen ratkaisun mahdollisesta valituksesta.”

Lähde: Verkkokauppa.com Oyj:lle 540 000 euron seuraamusmaksu rahanpesulain noudattamisen laiminlyönneistä, Tiedote 30.10.2025 – Aluehallintovirasto

