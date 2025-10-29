Luottovuotaja OnLeaksin CAD-piirrustuksiin perustuvien renderöintien perusteella Google olisi saanut viilattua kamerasta viimeisetkin millin kymmenykset pois ja puhelimen takapuoli olisi nyt täysin sileä.

Google julkisti uudet Pixel 10 -sarjan älypuhelimet elokuun lopulla ja viimeinenkin niistä, eli Pixel 10 Pro Fold, saatiin myyntiin tämän kuun alussa. Nyt vuotomaailman huomio onkin ehtinyt jo kiinnittyä edullisempaan Pixel 10a-malliin.

Luottovuotaja Steve ’OnLeaks’ Hemmerstoffer on julkaissut yhteistyössä AndroidHeadlines-sivuston kanssa CAD-piirrustuksiin perustuvat renderöinnit Googlen tulevasta Pixel 10a -mallista. Renderöintien perusteella yhtiö jatkaa Pixel 9a:sta tutulla linjalla, eikä puhelimen takaa löydy suurta kamerakaistaletta, päinvastoin.

Renderöintien mukaan Google on saanut viilattua edeltävään Pixel 9a -malliin verrattuna kamerasta viimeisetkin millin kymmenykset pois ja koko puhelimen takakansi olisi nyt sileä. Valitettavasti suoraan sivulta olevaa renderöintiä ei ole saatavilla, joten tämän varmistuminen jää myöhäisempään ajankohtaan. Muilta osin takakannen muotokieli vaikuttaa muuttumattomalta ja LED-salama löytyy kaksoiskameran oikealta puolelta.

Puhelimen etupuolelta on turha etsiä erikoisuuksia. Tasaisen näytön ylälaidan keskelle on tehty läpilyöntireikä selfiekameralle ja näytön reunat vaikuttavat verrattain ohuilta. Puhelimen oikeassa kyljessä on näkyvissä antenniraidat ja virta- sekä äänenvoimakkuuspainikkeet. Painikkeet ovat yleiseen linjaan nähden asetettu päin vastaisiin paikkoihin, eli äänenvoimakkuus on ala- ja virtapainike yläpuolella.

Huhujen mukaan puhelimen näyttö tulee olemaan 6,2-tuumainen ja koko puhelimen mitat olisivat 153,9 x 72,9 x 9 millimetriä, eli aavistuksen pienempi ja paksumpi Pixel 9a:han verrattuna. Google on tyypillisesti käyttänyt koko Pixel-sukupolvessa samaa järjestelmäpiiriä, mutta viimeisimpien huhujen mukaan 10a tekisi tähän poikkeuksen ja turvautuisi edullisempaan, viime sukupolvesta tuttuun Tensor G4 -piiriin. Samoissa huhuissa tosin povataan piirin olevan viritelty Pixel 9 -sukupolvea tehokkaammaksi, eli täysin identtisestä konfiguraatiosta ei olisi kyse.

