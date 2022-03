Basemark julkaisi uuden GPUScore: Relic of Life -säteenseurantatestin

Relic of Life on ensimmäinen kolmesta alustariippumattoman GPUScoren lähikuukausina julkaistavista osiosta.

Suomen testiohjelmaperinteitä omalta osaltaan ylläpitävä Basemark on julkaissut uuden GPUScore-testiohjelmiston. Yhtiön mukaan ensimmäisenä julkaisuvuorossa oleva Relic of Life -osio on maailman ensimmäinen alustariippumaton säteenseurantatesti.

Basemark GPUScore on uusi älypuhelimista huippupelikoneisiin skaalautuva alustariippumaton grafiikkatestiohjelmisto. Testipakettiin kuuluu kolme eri testiosiota, jotka julkaistaan porrastetusti. Nyt saataville tullut Relic of Life saa yhtiön mukaan seuraa lähikuukausina, mutta tarkempaa aikataulua kahdelle myöhemmin julkaistavalle osiolle ei ole annettu.

Vaikka GPUScore on virallisesti alustariippumaton, todellisuudessa kaikki testiosiot eivät tule saataville kaikilla alustoilla. Esimerkiksi nyt julkaistu Relic of Life -osio toimii vain Linuxilla ja Windowsilla ja tukee vain DirectX- ja Vulkan-rajapintoja. Yhtiön mukaan testi onkin suunniteltu ennen kaikkea pelitietokoneiden erillisnäytönohjainten testaamiseen ja se vaatii tuen kiihdytetylle säteenseurannalle. Kokonaisuudessaan GPUScoren kerrotaan tukevan Linuxin ja Windowsin lisäksi Androidia, iOS:ää ja macOS:ää. Rajapintojen osalta tarina on sama ja vaikka Relic of Life tukee vain DirectX:ää ja Vulkania, tulee testiohjelmistosta löytymään tuki myös Applen Metal-rajapinnalle.

GPUScore: Relic of Life on ladattavissa kuluttajakäyttöön ilmaiseksi Basemarkin verkkosivuilta.

Päivitys 11.3.2022: Puhelimille suunnattu Vulkan- ja Metal-rajapintoja tukeva testiohjelmisto nyt julkaistun Relic of Lifen pariksi on tulossa Basemarkin mukaan tulevien kuukausien aikana.

Tarkemmin määrittelemättömänä ajankohtana myöhemmin on tulossa vielä yksi mittari kaikkien alustojen välillä käytettäväksi, jolloin mukaan tulee myös tuki MacOS-käyttöjärjestelmälle. Tämän monialustatuellisen testiohjelmiston fokus tulee olemaan tehokkaimmissa puhelimissa, kannettavissa tietokoneissa ja integroidulla näytönohjaimilla varustetuissa tietokoneissa.

