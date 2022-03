Uusi artikkeli: Testissä Asus ROG Zephyrus G14 -pelikannettava (2022)

Testissä 2600 euron hintainen Asus ROG Zephyrus G14 -pelikannettava Ryzen 9 6900HS -prosessorilla, Radeon RX 6800S -näytönohjaimella ja 14-tuumaisella QHD-resoluution näytöllä varustettuna.

Tutustumme artikkelissa Asuksen uuteen vuoden 2022 -versioon pienikokoisesta Zephyrus G14 -pelikannettavasta, jossa on käytössä AMD:n uusi Rembrandt-koodinimellinen Ryzen 9 6900HS -mobiiliprosessori ja sen kaverina Radeon RX 6800S -mobiilinäytönohjain. 14-tuumaisen kannettavan QHD-resoluution näyttö tukee 120 hertsin virkistystaajuutta ja sisuksissa on 32 gigatavua DDR5-keskusmuistia ja teratavun kokoinen M.2 SSD. Artikkelissa on mukana on katsaus ominaisuuksiin, suorituskykyyn, lämpötiloihin, melutasoon, tehonkulutukseen ja akkukestoon.

