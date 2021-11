Uudet Light Wings -tuulettimet tarjoavat osoitettavan RGB-valaistuksen lapojen ympärillä kiertävässä kehyksessä.

be quiet! on julkaissut ensimmäiset RGB-valaistuksella varustetut tuulettimensa. Light Wings -nimellä kulkevat tuulettimet saapuvat myyntiin 120:n ja 140 mm:n kokovaihtoehtoina ja perusmallin lisäksi myös suuremmat kierrosnopeudet tarjoavana High Speed -mallina.

Tuuletinten valaistus on osoitettava (ARGB) ja se on toteutettu lapojen ympärille tuulettimen kiertävänä kehyksen sekä tuulettimen etu- että takapuolelle. Lavat itsessään puolestaan ovat muista be quiet! -tuulettimista tuttuun tapaan mustat. Lapoja on yhdeksän kappaletta ja valmistajan nimen mukaisesti niiden luvataan olevan hiljaisuuteen optimoidut. Tuulettimen moottori käyttää rihlalaakerointia ja sille luvataan jopa 60 000 tunnin käyttöikää.

be quiet! Light Wings 120 mm tuuletinten tekniset ominaisuudet ( PWM / 120 PWM High Speed):

Koko 120 x 120 x 25 mm

Nopeus: 1700 / 2500 RPM

Ilmavirta: 41,51 / 52,3 CFM

Staattinen paine: 1,66 / 2,6 mm H2O

Melu: 20,6 / 31 dBA

Liitännät: 4-pin PWM, 5V ARGB

Laakerointi: Rihlalaakerointi (rifle bearing)

be quiet! Light Wings 140 mm tuuletinten tekniset tiedot (PWM / PWM High Speed):

Koko 140 x 140 x 25 mm

Nopeus: 1500 / 2200 RPM

Ilmavirta: 56 / 71,7 CFM

Staattinen paine: 1,49 / 2,3 mm H2O

Melu: 23,3 / 31 dBA

Liitännät: 4-pin PWM, 5V ARGB

Laakerointi: Rihlalaakerointi (rifle bearing)

be quiet! Light Wings -sarjan tuulettimet saapuvat myyntiin 23 marraskuuta. 120 mm:n mallien hinnat ovat 22,90 euroa kappaleelta ja 140 mm:n mallien puolestaan 23,90 euroa kappaleelta. Lisäksi tarjolle tulee myös ARGB-jakajan tarjoavat paketit kolmella tuulettimella. Kolmen tuulettimen paketti 120 mm:n malleilla kustantaa 69,90 euroa ja 140 mm:n malleilla 72,90 euroa.

Lähde: be quiet!