Dark Rock 6 perustuu yhteen ja Dark Rock Pro 6 kahteen jäähdytystorniin ja tuulettimeen.

Saksalainen hiljaisuuden nimeen vannova be quiet! on terästänyt coolerivalikoimaansa kahdella uudella tornicoolerilla. Dark Rock -sarjan uutuudet eivät tuo mukanaan varsinaisesti yllätyksiä, vaikka kumpikin perustuu uuteen silmin nähden uuteen suunnitteluun.

be quiet! Dark Rock Pro 6 on tuttuun tapaan kahteen jäähdytystorniin perustuva järeä prosessoricooleri. Yhtiön mukaan se on oiva valinta järeisiin työasemiin ja ylikellotettuihin kokoonpanoihin. Coolerin kahteen torniin jaettuihin alumiinirivastoihin johdetaan lämpöä yhteensä seitsemällä lämpöputkella ja niitä jäähdytetään 120 mm:n ja 135 mm:n Silent Wings -sarjan tuulettimilla.

Cooleri on ns. semipassiivinen, eli sen tuulettimet pysyvät pysähdyksissä, kunhan lämmöt pysyvät kyllin matalina. Sen suunnittelussa on otettu huomioon yhteensopivuus emolevyjen virransyötön jäähdytyksen ja muistien kanssa ja etummaisen tuulettimen asennuskorkeus on säädettävissä. Coolerista löytyy fyysinen kytkin hiljaisen ja suorituskykyisen toimintatilan välillä valitsemiseksi.

Dark Rock 6 perustuu puolestaan yhteen hieman paksumpaan jäähdytystorniin. Sen suunnittelussa on tähdätty hyvään yhteensopivuuteen erilaisten kokoonpanojen kanssa, kompaktiin kokoon ja tietenkin hiljaiseen äänentasoon. Alumiinirivaston jäähdytyksestä on vastuussa yksi 135 mm:n Silent Wings -sarjan tuuletin.

Isoveljensä tavoin myös Dark Rock 6 on semipassiivinen. Tornicooleri on suunniteltu hyvin yhteensopivaksi erilaisten kokoonpanojen kanssa ja sen tuulettimen korkeutta on mahdollista säätää. Coolerissa on tietenkin mukana myös fyysinen kytkin hiljaisen ja suorituskykyisen tilan valitsemiseksi.

be quiet! Dark Rock Pro 6 ja Dark Rock 6 saapuvat myyntiin 19. toukokuuta. Dark Rock Pro 6 on hinnoiteltu 109,90 euroon ja Dark Rock 6 89,90 euroon.

Lähde: Sähköpostitiedote, Dark Rock -tuotesivut