Heti myyntiin saapuva RTX 5060 Ti on hinnoiteltu alkaen 419 euroon ja ensi kuussa perästä seuraavan RTX 5060:n hinta ilmoitetaan lähempänä julkaisua.

NVIDIA julkaisi vuoden alussa CES 2025 -messuilla uuden Blackwell-arkkitehtuuriin perustuvan GeForce RTX 50 -sarjan neljän mallin voimin. Uutisoimme viime viikoilla huhuista koskien GeForce RTX 5060 Ti -näytönohjainta. Nyt ei ole enää tarvetta miettiä huhuja, sillä NVIDIA julkaisi RTX 5060 -perheen virallisesti.

GeForce RTX 5060 -sarjaan kuuluu kaksi mallia: perusmalli RTX 5060 ja tehokkaampi RTX 5060 Ti, joka saapuu myös myyntiin ennen perusmallia. Molemmat perustuvat uuteen GB206-piiriin ja Ti-mallissa on tiettävästi käytössä piirin täysi versio. Alla olevissa suorituskykyvertailuissa GeForce RTX 50 -malleilla on käytössä DLSS 4:n Multi Frame Generation- ja GeForce RTX 40 -malleilla yhden ylimääräisen ruudun luova DLSS Frame Generation.

GeForce RTX 5060 Ti:n grafiikkapiiri on varustettu 36 SM-yksiköllä eli 4608 CUDA-ytimellä, 144 TMU:lla, 36 RT-ytimellä ja 144 tensoriytimellä. Sen perus- ja Boost-kellotaajuudet ovat 2,41 ja 2,57 GHz. Grafiikkapiirin muistiohjain on 128-bittinen ja sen jatkeena on 8 tai 16 Gt GDDR7 -muistia. Muistikaistaa on käytettävissä 448 Gt/s. Näytönohjaimen TDP-arvoksi on ilmoitettu 180 wattia.

GeForce RTX 5060:n grafiikkapiirissä on aktiivisena 30 SM-yksikköä, mikä tarkoittaa 3840 CUDA-ydintä, 120 TMU:ta, 30 RT-ydintä ja 120 tensoriydintä. Peruskellotaajuudeksi on asetettu 2,28 GHz ja Boost-kellotaajuudeksi 2,5 GHz. Muistiohjain on pidetty 128-bittisenä, mutta sen jatkeeksi on tarjolla aina 8 Gt GDDR7-muistia. Muistikaista on samat 448 Gt/s. Näytönohjaimen TDP-arvo on 145 wattia.

Mediapuolella kummassakin mallissa on käytössä yksi 9. sukupolven NVENC-enkooderi ja yksi 6. sukupolven NVDEC-dekooderi. Oletusnäyttöliittimet ovat sarjan muista malleista tuttuun tapaan yksi HDMI 2.1b- ja kolme DisplayPort 2.1b (UHBR20) -liitäntää.

Uudet näytönohjaimet tukevat muun GeForce RTX 50 -sarjan tavoin DLSS 4:ää sekä vielä tuloillaan olevaa Reflex 2 -teknologiaa. NVIDIAn uutta Project G-Assist -avustajaa on kuitenkin mahdollista käyttää vain RTX 5060 Ti:n 16 Gt:n versiolla, sillä se vaatii minimissään 12 Gt muistia näytönohjaimelta.

GeForce RTX 5060 Ti saapuu myyntiin huomenna ja sen suositushinta on Suomessa 8 Gt:n muistilla 419 ja 16 Gt:n muistilla 474 euroa. GeForce RTX 5060 saapuu myyntiin toukokuun aikana ja sen Suomen hinta ilmoitetaan myöhemmin. RTX 5060 Ti -mallien hinnat ovat hyvin suoria eurokäännöksiä Suomen verokannalla, minkä pitäisi asettaa 5060:n hinta noin 330 euroon.

Lähde: NVIDIA