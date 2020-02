Uutuusmalli on kokenut huomattavan painonpudotuksen edeltäjäänsä nähden.

BeQuiet! on lanseerannut tänään uuden keskihintaluokkaan asettuvan Shadow Rock 3 -prosessoricoolerin. Shadow Rock 3:ssa on neliskanttinen tornimallinen jäähdytysrivasto, joka sijaitsee pohjaosaan nähden epäkeskeisesti viiden U:n muotoisen lämpöputken varassa. Epäkeskeinen asemointi parantaa yhteensopivuutta muistipaikkojen kanssa ja vie samalla rivastoa lähemmäs kotelon takatuuletinta.

Vuodelta 2013 peräisin olevaan edeltäjämalliin nähden rivasto on yli kolmanneksen harvempi, minkä myötä painoa on saatu pudotettua yli 400 grammaa. Läpimitaltaan kuuden millimetrin kupariset lämpöputket ovat suorassa kontaktissa prosessorin kanssa. Jäähdytystehoksi luvataan 190 wattia (TDP). Rivastoa jäähdyttää Shadow Wings 2 PWM -tuuletin 120 mm:n koossa. Rivaston vastapuolelle on myös mahdollista kiinnittää toinen tuuletin.

Tekniset tiedot:

Ulkomitat: Ilman tuulettimia: 96 x 130 x 163 mm, Vakiotuulettimella: 121 x 130 x 163 mm

Paino: 716 g

Materiaali: alumiinirivasto, kuparilämpöputket

Jäähdytysripojen määrä: 30 kappaletta

Lämpöputket: 5 x 6 mm

120 mm Shadow Wings 2 -tuuletin (max. 1600 RPM, 24,4 dBA)

Yhteensopivuus: Intel: 1200 / 2066 / 1150 / 1151 / 1155 / 2011(-3) Square ILM; AMD: AM4 / AM3(+)

Takuu: 3 vuotta

Shadow Rock 3 tulee saataville maaliskuun 3. päivästä lähtien 49,90 euron suositushintaan. Valmistaja myöntää coolerilleen kolmen vuoden takuun.

Lähde: BeQuiet!