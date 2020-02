Centaur Technologiesin CHA-x86-prosessori esiintyi kameralle

Centaur Technologyn emoyhtiö VIA on kolmas tämän hetkisistä x86-lisenssin haltijoista ja CHA ensimmäinen tekoälykiihdyttimen sisältävä x86-prosessori.

VIA:n omistama Centaur Technology esitteli viime vuoden loppupuolella ensimmäisen uuden x86-arkkitehtuurinsa vuosikymmeneen. Palvelimiin suunnattu prosessori on ensimmäinen x86-prosessori sisäänrakennetulla tekoälykiihdyttimellä.

SemiAccurate-sivustostoaan pyörittävä Charlie Demerjian on nyt paljastanut löytäneensä Centaurin CHA-arkkitehtuuriin perustuvia prosessoreita CES-messuilta vuoden alussa ja on nyt julkaissut niistä kuvia. Kuvissa prosessori on nähtävissä sekä lämmönlevittäjällä että ilman.

Centaur CHA:n prosessoripaketointi on varsin perinteisen näköinen. Erikoisuuskin siinä kuitenkin on: kuvien perusteella prosessorin pohja viittaisi Ball Grid Array -liitäntään, mikä tarkottaisi juottamista emolevylle, mutta toisaalta orgaanisen alustan lovet viittaavat prosessorikantaan istuttamiseen.

Kertauksen vuoksi itse prosessori on varsin modernien standardien mukainen. Se on varustettu yhteensä kahdeksalla x86-prosessoriytimellä, joilla on käytössään 16 Mt L3-välimuistia, neljä DDR4-muistiohjainta ja 44 PCI Express 3.0 -linjaa. Prosessoriydinten viereltä löytyy Ncoreksi kutsuttu tekoälykiihdytin, jolla on yhteensä 16 Mt omaa SRAM-muistia. TSMC:n 16 nanometrin prosessilla valmistettuna se on kooltaan 194 mm2. Prosessorin x86-suorituskyky on vielä mysteeri, mutta sen ydinten on arvioitu vastaavan suurin piirtein AMD:n ensimmäisen sukupolven Zen-ytimiä.

