Brink Bionicsin Impulse-ohjain lukee sormen lihaksille lähetetyt signaalit pienentääkseen klikkien viivettä

Brink Bionicsin mukaan aivojen lähettämästä signaalista sormen toteuttamaan klikkaukseen kuluu 150-200 millisekuntia ja Impulse-ohjain pienentää viivettä parhaimmillaan 80 millisekuntia.

Brink Bionics julkaisi viime vuoden loppupuolella monen tutkan ohi päässeen Impulse-ohjaimen joukkorahoituskampanjan kautta. Yhtiö oli esillä viime viikolla myös CES-messuilla, jossa se esitteli ohjaintaan.

Brink Bionics Impulse on tarkoitettu pelaajille, jotka haluavat minimoida myös ihmiskehon aiheuttaman viiveen. Yhtiön mukaan viive aivojen päätöksestä klikata siihen, että sormi toteuttaa klikkauksen vie keskimäärin noin 150-200 millisekuntia. Impulse lukee ihmisen aivoista sormien lihaksiin lähtevät signaalit ja hyödyntää koneoppimista tunnistaakseen niistä klikkaukset. Yhtiön mukaan laitteen avulla voidaan pienentää kyseistä viivettä keskimäärin 30-50 millisekuntia ja parhaimmillaan jopa 80 millisekuntia ohittamalla lihaksen supistumiseen kuluvan ajan.

Impulse on neopreenistä valmistettu hanskamainen laite ja se yhdistetään tietokoneeseen USB-johdolla. Hansikas korvaa käytössä hiiren vasemman ja oikean pääpainikkeen, mutta ei esimerkiksi peukalopainikkeita. Signaalit tunnistavien elektrodien lisäksi Impulsen varustukseen kuuluu Cortex-M0-pohjainen ohjainpiiri. Painoa sillä on 50 grammaa.

Vaikka Brink Bionics Impulsen IndieGoGo-kampanja on jo virallisesti päättynyt, on ohjain edelleen tilattavissa sivuston kautta. Pelkän Impulsen hinta on palvelussa noin 115 euroa ennen toimituskuluja ja lisäksi kantokopan ja LED-hiirimaton sisältävän Gamer Packin noin 138 euroa. Hinnat ovat 17-18 % pienemmät, kuin lopulliset jälleenmyyntihinnat. Hansikasohjain tulee saatavilla neljässä eri koossa. Yhtiön arvioiden mukaan Impulsen toimitukset päästään aloittamaan toukokuussa 2021.

