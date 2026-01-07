TMR-kytkimet ovat magneettisia ja perinteisiä Hallin ilmiöön perustuvia kytkimiä tarkempia.

Cherry on esitellyt kaksi uutta Xtrfy-näppäimistömallia, jotka hyödyntävät tunnelimagneettivastus- eli TMR-tekniikkaa (tunnel magnetoresistance). Näppäimistöt ovat mallinimeltään MX 8.2 Pro TMR Wireless ja K5 Pro TMR, ja vaikka TMR ei Cherryn uusi innovaatio olekaan, ovat näppäimistöt markkinoilla ensimmäiset laatuaan, joiden kytkimissä hyödynnetään kyseistä tekniikkaa.

TMR-kytkimet ovat aiempia Hallin ilmiöön (Hall effect) perustuvia kytkimiä tarkempia. Näppäinpainalluksesta johtuvia magneettikentän muutoksia aistitaan kytkimen sisällä jopa millimetrin sadasosan tarkkuudella, mikä mahdollistaa mm. entistä korkeamman rekisteröintiherkkyyden ja alemman virrankulutuksen. Yksittäiselle näppäimelle voi myös asettaa useita eri toimintoja eri painallussyvyyksissä, ja esimerkiksi pitkien kirjoitussessioiden luvataan olevan mielekkäämpiä, kun kaikkein kevyimmätkin painallukset rekisteröidään. Eri toimintoja voidaan lisäksi määrittää saman näppäimen lyhyelle ja pitkälle painallukselle.

MX 8.2 Pro TMR Wireless on langaton tenkeyless-kokoluokan näppäimistöuutuus, jossa on Cherry MK Crystal -TMR-kytkimet, mutta hot-swap-ominaisuuden ansiosta tilalle voi halutessaan vaihtaa myös Cherryn mekaaniset kytkimet. Päivitystaajuus tietokoneen suuntaan (polling rate) on näppäimistöissä ja hiirissä viime aikoina yleistynyt 8000 hertsiä, ja tarjolla on yhteys 2,4 gigahertsin matalaviivetilan lisäksi myös Bluetoothin kautta sekä langallisesti. Näppäinhatut ovat PBT-muovia.

Astetta kompaktimpi langallinen K5 Pro TMR edustaa 65 %:n kokoluokkaa ja tarjoaa sekin 8000 Hz:n päivitystaajuuden ja uudet TMR-magneettikytkimet. Uutuus jatkaa saksalaisvalmistajan K5-näppäimistöjen linjaa.

K5 Pro TMR:stä ei vielä paljastettu valtavasti teknisiä ominaisuuksia, mutta MX 8.2 Pro TMR Wireless on jo tilattavissa mustana ja valkoisena Cherryltä 230 euron suositushintaan, julkaisun ajoittuessa tammikuun lopulle.

Lähde: Cherry