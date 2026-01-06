AMD:n uudet mobiiliprosessorit ovat päivitysversioista tutuista Ryzen AI 300 -sarjan malleista viriteltynä paikoin pykälää nopeammiksi.

AMD julkaisi CES 2026 -messuilla Ryzen 7 9850X3D:n ohella myös uudet Ryzen AI 400 -sarjan mobiiliprosessorit sekä lisää Ryzen AI Max+ -malleja. Lisäksi yhtiö varmisti valmistelevansa ensimmäistä työpöytäkäyttöön suunnattua Copilot+ PC -yhteensopivaa prosessoria.

Ryzen AI 400 -sarja tunnetaan myös koodinimellä Gorgon Point. Todellisuudessa kyse on AI 300 -sarjan eli Strix Pointien ja Krackaneiden uudelleenlämmittelyistä ja erot jäävät käytännössä kellotaajuuksiin. Huippumalli Ryzen AI 9 HX 470:n ja HX 475:n prosessoriydinten maksimikellotaajuus on 100 MHz viime sukupolvea korkeampi 5,2 GHz, RDNA 3.5 grafiikkaohjaimen maksimikellotaajuus saman verran korkeampi 3,1 GHz ja muistituki on nostettu DDR5-8533:een. HX 470 on perinyt HX 375:n 55 TOPSin suorituskykyyn yltävän XDNA 2 NPU-kiihdyttimen, kun HX 475 lyö lisää pökköä pesään ja yltää 60 TOPSiin.

Myös Ryzen AI 7 450 ja AI 9 465 nostavat maksimikellotaajuuttaan 100 MHz edeltäjiin nähden ja saavat saman tuen DDR5-8533-muisteille. Ryzen AI 7 445- ja AI 5 435 -malleille ei löydy suoria verrokkeja AI 300 -sarjasta ja pahnan pohjimmainen AI 5 430 vastaa käytännössä suoraan AI 5 330 -mallia, pois lukien 4 Compute Unit -kokoon kasvatettu GPU. Kaikissa tässä kappaleessa mainituissa malleissa on 50 TOPSin NPU. Löydät prosessoreiden tarkemmat tiedot yllä olevasta diasta.

Ryzen AI Max+ -sarja on jo vanha tuttu vuoden takaa. AMD on päättänyt kuitenkin päivittää järkälemäisen APU-piirinsä tarjontaa kahdella uudella mallilla. Ryzen AI Max+ 388 on varustettu 8:lla prosessoriytimellä ja 5 GHz:n maksimikellotaajuudella. Ryzen AI Max+ 392 on puolestaan 12-ytiminen malli samalla maksimikellotaajuudella. Yhteistä niille ja aiemmin ainoalle +-mallille eli Ryzen AI Max+ 395:lle on täysi 40 Compute Unit -yksikön integroitu GPU.

AMD:n Lisa Su kertoi keynote-esityksessään lisäksi, että AMD tulee julkaisemaan oman Ryzen AI Halo -minityöaseman vuoden toisella neljänneksellä. Käytännössä kyse on kilpailijasta NVIDIAn DGX Sparkille. Tietokoneen esittelyvideolla näkyy myös tietokoneen jäähdytysjärjestelmä, jossa ilmaa liikutetaan kahden radiaalituulettimen voimin läpi koko tietokoneen levyisen jäähdytinrivaston. Käytössä on Ryzen AI Max+ -malliston huippumalli, jonka parina on 128 Gt muistia.

Työpöytäpuolen Copilot+ PC -yhteensopivasta prosessorista AMD ei puhunut sen enempää, mutta lienee selvää, että kyse on Gorgon Pointin työpöytäversiosta.

Ensimmäiset Ryzen AI 400 -kannettavat tulevat saataville vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Myös uusien Ryzen AI Max+ -mallien pitäisi tulla saataville ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Lähde: AMD:n lehdistömateriaalit