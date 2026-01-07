Testissä Motorolan huippuohut kuuden millin paksuinen Edge 70 -älypuhelin.

Vuonna 2025 uusi huippuohuiden puhelimien trendi nosti päätään ja suurvalmistajista sekä Apple että Samsung esittelivät omat näkemyksensä aiheesta – lopulta myyntiraporttien perusteella ei niin menestyksekkäästi. Motorola seurasi jättien jalanjäljissä hieman myöhemmin ja esitteli kuuden millimetrin paksuisen Edge 70 -puhelimensa Eurooppaan marraskuun alussa.

799 euron suositushinnalla varustettu laite tarjoaa ohuissa kuorissaan yrityksen aiemmista malleista tutun 6,7-tuumaisen 120 hertsin FullHD+ P-OLED-näytön, keskihintaluokan tuoreen Snapdragon 7 gen 4 -piirin, 12 Gt RAM-muistia, 512 Gt tallennustilaa 50 megapikselin pää- ja ultralaajakulmakamerat sekä kilpailijoiden ohuisiin puhelimiin nähden suurikokoisen 4800 mAh akun 68 watin pikalatausteholla.

Tutustumme tässä artikkelissa Edge 70:een parin viikon käyttökokemusten pohjalta lyhennetyn testirungon puitteissa.

Lue artikkeli: Testissä Motorola Edge 70