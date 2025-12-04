Talousvaikeuksissa oleva Cherry ulkoistaa kytkinvalmistuksen jatkossa Kiinaan ja Slovakiaan.

Saksalainen Cherry, joka on jo pitkään tunnettu mm. näppäimistöjen kytkimistään, on talousvaikeuksissa. Tammikuun ja syyskuun välisenä aikana yhtiö teki noin 20 miljoonaa euroa nettotappiota yli 70 miljoonan euron liikevaihdollaan.

Cherry oli pitkään markkinoiden kärkipäätä Cherry MX -kytkimillään, joiden patentti kuitenkin raukesi yli 10 vuotta sitten. Sen jälkeen eri valmistajat – pääasiassa Kiinassa – ovat tuoneet markkinoille lukuisia omia varianttejaan, eikä Cherry ole onnistunut kilpailemaan esimerkiksi nykyaikaisten magneettisesti toimivien kytkinten markkinassa toivotulla tavalla. Yhtiön Saksassa toiminut kytkinten tuotantolaitos onkin jatkossa lähinnä logistiikkakeskus ja tuotanto ulkoistetaan uusille kumppaneille Kiinaan ja Slovakiaan.

Talousahdinko on saanut johdon myös harkitsemaan jonkun yhtiön alahaaran myymistä kokonaan. Vielä on epäselvää, joutuuko myytäväksi PC-tarvikkeiden osasto – jonka tuotteita ovat esim. Cherry Xtrfy -näppäimistöt ja -hiiret – vai Digital Health & Solutions -osasto, johon kuuluu mm. korttien lukulaitteita. Cherryltä on kerrottu, että nykytilanteessa pääoman kasvattaminen millään muulla tavalla ei olisi järkevää.

Cherryn ja muiden vastaavien valmistajien tuotteilla oli paljon kysyntää koronapandemian aikaan, mutta sen jälkeisinä vuosina myynnit ovat hitaasti mutta varmasti laskeneet.

Lähde: Heise