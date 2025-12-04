NVIDIA on julkaissut juuri ensimmäiset Release 590 –sarjan GeForce- ja Studio-ajurit näytönohjaimilleen. Ajureista tiputettiin R590:n myötä tuki kahdelle vanhemmalle arkkitehtuurille, mutta GeForce RTX 50 –sarjalaisille saatiin tervetullut uusi ominaisuus.
NVIDIA joutui pienoisen myrskyn keskiöön GeForce RTX 50 –sarjan julkaisun myötä, kun kävi ilmi, etteivät ne tukeneet lainkaan 32-bittistä PhysX-kiihdytystä. Valtaosa PhysX-kiihdytystä hyödyntävistä peleistä käyttää nimenomaan 32-bittistä versiota fysiikkakirjastosta.
Nyt Release 590 –ajureiden myötä NVIDIA on ilmoittanut lisänneensä GeForce RTX 50 –sarjan näytönohjaimille tuen 32-bittiselle PhysX-kiihdytykselle valikoiduissa peleissä:
- Alice: Madness Returns
- Assassin’s Creed IV: Black Flag
- Batman: Arkham City
- Batman: Arkham Origins
- Borderlands 2
- Mafia II
- Metro 2033
- Metro: Last Light
- Mirror’s Edge
Lisäksi yhtiö aikoo lisätä tuen PhysX-kiihdytykselle Batman: Arkham Asylumiin vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla.
Vanhemman raudan käyttäjien uutiset olivat negatiivisempia, sillä GeForce-ajureista tiputettiin samaan syssyyn tuki Maxwell- ja Pascal-arkkitehtuurin näytönohjaimille. Maxwell-arkkitehtuuria käytettiin GeForce GTX 745-, 750- ja 750 Ti -näytönohjaimissa sekä GeForce GTX 9 –sarjassa. Pascal-arkkitehtuuri oli puolestaan käytössä GeForce GTX 10 –sarjan näytönohjaimissa.
Lähde: NVIDIA
