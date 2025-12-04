Yhtiön mukaan se onnistui pitämään kuulokkeiden hinnan tutussa 199 eurossa esimerkiksi jättämällä perkeleesti maksavat uudet ruiskuvalumuotit tekemättä ja keskittyen pyhään kolminaisuuteen: äänenlaatu, käyttömukavuus ja akunkesto.

Kotimainen Valco on valmistaja, jonka tiedotteita lukemalla toimittajaa teeskentelevänkään ei tarvitse kaukaa hakea hauskoja sanankäänteitä. Huvittavien lehdistötiedotteiden lisäksi yhtiö kehittää myös omanlaisiaan kuulokkeita.

Valco kertoo ennakkoon julki lipsahtaneessa tiedotteessaan ei sen enempää tai vähempää kuin peruuttaneensa inflaation. Todellisuudessa kyse on yllättäen ja pyytämättä julkaistuista uusista VMK25.2 -lippulaivakuulokkeista, joiden tiedote pääsi hetkeksi irti jo eilen, mutta jonka sai virallisesti julkaista vasta tänään 4. joulukuuta. Inflaatiotakaan ei ole peruttu kuin korkeintaan yhtiön omien kuulokkeiden hinnoittelussa.

Yhtiön mukaan Valco VMK25.2 -kuulokkeet tarjoavat entistä paremman äänenlaadun, vakaamman yhteyden ja kestävämmän rakenteen. Valco heittää surutta muut yritykset bussin alle kertoen tehneensä taloustieteellisen havainnon, joka kertoo inflaation olevan luonnonlain sijasta valinta, millä peitetään yritysten halu parantaa katteitaan tekemättä mitään sen eteen. VMK25.2 -kuulokkeet on hinnoiteltu alkuperäisen mallin tapaan 199 euroon, eikä se taloustieteiden Nobelia löydöstään odottavan konsernijohtaja Henri Heikkisen mukaan estä häntä ostamasta uutta katumaasturia.

Valco kertoo hiljattain julkaisemiensa VMK15-kuulokkeiden olleen liiankin hyvät, tehden yhtiön tilanteesta kiusallisen. Heikkisen mukaan se ei vain käy päinsä, että hinnat alkaen -malli on teknisesti edellä mallia, jolla on tarkoitus kerätä ihmisten rahat pois kuleksimasta, joten tilanteelle oli tehtävä jotain ja julkaistava uudet lippulaivakuulokkeet vielä edistyneemmät VMK25.2:t.

VMK25.2 -kuulokkeet ovat ulkoisesti edeltäjiensä mukaiset, koska yhtiön mukaan ruiskuvalumuotit maksavat niin perkeleesti, ettei niiden tekemistä tarvinnut miettiä kolmea sekuntia pidempään. Sen sijasta kehitysrahat suunnattiin kuulokkeiden sisuksiin, millä on asiakkaille uudistunutta ulkonäköä enemmän merkitystä.

Valco VMK25.2 -kuulokkeet perustuvat Qualcommin tuoreimpaan Snapdragon S3 -äänialustaan, jonka on viritellyt kohdalleen yhtiön Jasse ’Jazmanaut’ Kesti. Heikkisen mukaan viritykset ovat niin hyvät, että kappaleista kuuluu läpi asioita, joiden ei edes pitäisi olla kuultavissa, kuten tuottajan epätoivo ja basistin valkosipulinhajuinen hengitys. Kuulokkeista ei löydy yhtiön turhiksi katsomia nykytrendejä kuten tekoälyä, sykemittaria, ajatuksia lukevaa simultaanitulkkia tai edes hipaisukytkimiä ja joulukuusen lailla vilkkuvaa RGB-valaistusta (vaikka kuulokkeiden kupeissa onkin merkkivalot). Niiden sijasta kuulokkeissa on panostettu Valcon pyhään kolminaisuuteen: äänenlaatu, käyttömukavuus ja akunkesto, jonka luvataan nyt kestävän 55 tuntia täyttä tykitystä.

Vaikkei VMK25.2 -kuulokkeissa ole nykyajan turhakkeita mukana, Valco lupaa niiden tukevan yhtiön tulevaa sovellusta. Heikkisen mukaan sovelluksen kehitys etenee sitä mukaa, kun hänen portsarikaverinsa Christian ehtii päivätöidensä ohessa vibekoodaamaan sitä eteenpäin kaljapalkalla. Sovellusta ei tarvita kuulokkeiden täysimittaiseen hyödyntämiseen, mutta kun se saadaan valmiiksi, onnistuu sillä Heikkisen mukaan kuulokkeiden äänien säätö vituilleen sekä rauhoittavien luontoäänien, kuten ”kauppatorin lokit” tai ”ala-asteen ruokala”, kuuntelu.

Valco VMK25.2 -kuulokkeet saapuvat myyntiin tänään yhtiön omassa verkkokaupassa sekä hyvin varustetuilla jälleenmyyjillä. Niiden suositushinta on jo aiemmin mainittu 199 euroa.

Lähde: Lehdistötiedote (sähköposti)