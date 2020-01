Uutuuskytkin eivät perustu MX-malliin, vaan se on suunniteltu kokonaan täysin nollasta.

Cherry on esitellyt MX-malliston rakennepäivityksen ohella myös kokonaan uuden mekaanisen kytkintyypin, joka on suunnattu erityisesti edullisempiin mekaanisiin näppäimistöihin. Muiden Cherryn kytkimien tavoin myös Viola-kytkimet on suunniteltu ja valmistettu Saksassa.

Viola-kytkimet poikkeavat sekä ulkoisesti että sisäisesti Cherryn tunnetuista MX-kytkimistä. Viola-kytkimien kuori on läpikuultavaa valkoista polymeerimuovia ja stemmiosa kirkasta muovia, jonka myötä kytkimet voidaan valaista näppäimistön piirilevylle asennettavien pintaliitosledien avulla. Itse kytkimen kiinnitykseen ei tarvita juotosta, vaan kytkin kiinnittyy näppäimistöön kehyksestään, joten kytkin on tarvittaessa helppo vaihtaa uuteen.

Viola-kytkimien rakennetta on yksinkertaistettu ja osa komponenteista on siirretty näppäimistön piirilevylle. MX-kytkimiin nähden ja sisällä käytetään uutta patentoitua V-Shape-kontaktiratkaisua, joka on itsensäpuhdistava. Liukuvarsi (stem) on varustettu kahdeksalla ohjauskiskolla, jotka vähentävät näppäimen heilumista (key wobble). Tuntumaltaan Viola on kaksivaiheisesti lineaarinen. Kytkimen kytkeytymisvoima on 45 cN ja kytkeytymispiste sijaitsee kahden millimetrin syvyydessä. Kytkeytymisen jälkeen painallusvoima kasvaa 75 cN:iin ja kytkin pohjaa neljän millimetrin syvyydessä. Kytkin on yhteensopiva Cherry MX -kytkimien kanssa käytettävien näppäinhattujen kanssa.

Toistaiseksi ei ole tarkkaa tietoa milloin ensimmäiset Viola-kytkimiä käyttävät näppäimistöt tulevat markkinoille ja kuinka edulliseen hintapisteeseen ne asettuvat.

Lähteet: Cherry, Datasheet (PDF)