Cherry Xtrfy K5 Pro TMR Compact -näppäimistö käyttää yhtiön MK Crystal Magnetic -kytkimiä ja tukee myös kytkinten hotswap-vaihtoa muihin magneettikytkimiin.

Saksalainen mekaanisista kytkimistään parhaiten tunnettu Cherry on laajentanut pelinäppäimistövalikoimaansa. Uusi kompakti näppäimistö julkaistiin luonnollisesti yhtiön pelibrändin Cherry Xtrfy:n alla.

Cherry Xtrfy K5 Pro TMR Compact on nimensä mukaisesti kompakti, tarkemmin 65 % -asettelua noudattava mekaaninen näppäimistö. Näppäimistössä käytetään Cherry MK Crystal Magnetic -TMR-kytkimiä (Tunnel Magnetoresistance, tunnelimagnetoresistanssi), jotka mahdollistavat Hallin ilmiötä käyttäviä kytkimiä tarkemmat kustomointisäädöt 0,01 mm:n tarkkuudella. Se tukee myös useampaa toimintoa samassa näppäimessä esimerkiksi painalluksen keston perusteella. K5 Pro TMR Compactin päivitystaajuus on 8000 hertsiä, joten näppäinpainallukset pääsevät perille mahdollisimman nopeasti.

Cherry ei ole kertonut yksityiskohtia näppäimistön rungon tarkemmasta rakenteesta. Sen piirilevyn luvataan kuitenkin tukevan kytkinten hotswap-ominaisuutta, kunhan vaihdettavatkin kytkimet ovat magneettisia. Näppäinten vakaajat on voideltu valmiiksi tehtaalla ja ne yhdistetty suoraan piirilevyyn. Näppäinhatut ovat vakiona ABS-muovia laserkaiverretuin merkein ja UV-lakoin.

Cherry Xtrfy K5 Pro TMR Compact saapuu myyntiin välittömästi 149,99 euron suositushintaan. Saatavilla on myös Nordic-asettelu.

