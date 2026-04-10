Kannettaviin suunnatut N1 ja N1X perustuvat samaan GB10 Superchip -piiriin, kuin DGX Spark.

NVIDIA valmistautuu kilpailemaan Arm-kannettavien markkinoista uusilla N1- ja N1X-prosessoreilla. Järjestelmäpiirien julkaisusta on liikkunut jo pitkään huhuja, mutta konkretiaa kovin vähän.

NVIDIAn N1- ja N1X-prosessoreiden julkaisu vaikuttaa vihdoinkin olevan ison askeleen lähempänä todellisuutta, sillä kiinalaisessa Goofish-palvelussa on ilmestynyt myyntiin kannettavan emolevy N1-järjestelmäpiirillä. Myynti on jo suljettu, mutta Tom’s Hardwaren mukaan hinta oli noin 1250 euroa.

Emolevyn muoto paljastaa sen olevan suunniteltu aktiivisella jäähdytyksellä varustettuun kannettavaan. Tom’s Hardwaren arvion mukaan emolevy näyttää olevan ainakin lähellä lopullista myyntiversiota, eikä niinkään mikään aikaisen vaiheen varsinainen Engineering Sample.

Suurimman osan emolevyn pinta-alasta vie N1-järjestelmäpiiri sekä sen ympäriltä löytyvät LPDDR5X-muistipiirit. Kuten jo ennakkoon tiedetään, N1 ja N1X perustuvat samaan GB10 Superchip -piiriin, jota käytetään joka kodin supertietokone DGX Sparkissa. Piiri yhdistää NVIDIAn Blackwell-arkkitehtuurin grafiikkasirun 6144 CUDA-ytimellä ja MediaTekin 20-ytimisen Arm-prosessorisirun yhteen paketointiin.

Prosessorin ympäriltä löytyy yhteensä kahdeksan SK Hynixin LPDDR5X-8533-muistipiiriä. Muistipiirien yhteenlaskettu kapasiteetti on 128 Gt. Tallennustilaa varten löytyy kaksi M.2 SSD-liitintä (max 2240 koko) ja emolevylle on suoraan integroitu antennit langattomaan kommunikointiin. Emolevyn liitännät löytyvät kaikki yhdeltä laidalta: HDMI, USB-A, USB-C ja 3,5 mm:n audioliitäntä.

Lähde: Tom’s Hardware