MX 8.3 TKL Wireless käyttää gasket-rakennetta ja MX2A-sarjan kytkimiä, mutta piirilevy tukee myös kytkinten hotswap-ominaisuutta, jos käyttäjä haluaa vaihtaa ne toisiin.

Saksan kytkin- ja näppäimistöylpeys Cherry osti ruotsalaisen pelaajille suunnatun oheislaitevalmistajan Xtrfyn vuoden 2022 lopulla ja perusti myöhemmin uuden Cherry Xtrfy -pelibrändin. Nyt yhtiön pelipuolelle saadaan uusi langaton näppäimistö sekä uusia hiirimattoja.

Cherry Xtrfy MX 8.3 TKL Wireless on nimensä mukaisesti TKL-kokoluokan langaton näppäimistö. Siitä uupuu lisäksi PrtSc-, ScrLk- ja Pause-näppäimet, joiden paikalla on pieni LCD-näyttö sekä monitoimirulla. Parhaan pelisuorituskyvyn takaamiseksi jokainen näppäin on yksilöllisesti RGB-valaistu. LCD-näytön kautta voi hallita mm. RGB-valaistusta, mediatoimintoja, tarkistaa akun tilan tai ihmetellä omaa näppäilynopeutta (APM, Actions per Minute).

Näppäimistössä käytetään ”kelluvaa” gasket-rakennetta ja useilla pehmustekerroksilla, joiden rakenteisiin ei kuitenkaan paneuduta sen tarkemmin. MX 8.3 TKL Wirelessin piirilevylle on asennettu oletuksena Cherry MX2A -sarjan kytkimet kaksoisvaletuilla PBT-näppäinhatuilla. Se tukee kuitenkin kytkinten hotswap-ominaisuutta, joten käyttäjä voi halutessaan vaihtaa osan tai vaikka kaikki kytkimet omiin suosikkeihinsa. Esivoidelluille MX2A-kytkimille luvataan 100 miljoonan painalluksen elinikä.

MX 8.3 TKL Wireless tukee 2,4 GHz:n langatonta yhteyttä, Bluetoothia sekä USB-yhteyttä. Sen päivitystaajuus on 2,4 GHz:n taajuudella maksimissaan 4000 ja USB-yhteydellä 8000 hertsiä. Näppäimistön päässä on USB-C-liitin ja mukana tulevan 1,8 metrin johdon tietokoneen päädystä löytyy USB-A-liitin. Näppäimistön akun kapasiteetti on 4600 mAh ja sen luvataan kestävän Bluetooth-yhteydellä parhaimmillaan 1200 ja 2,4 GHz:n yhteydellä ja 4000 hertsin päivitystaajuudella 55 tuntia.

Cherry Xtrfy MX 8.3 TKL Wirelessin strategiset mitat ovat 365x156x44 mm ja 1250 grammaa. Näppäimistö tulee saataville heti ja sen suositushinta Euroopassa on 299 euroa. Näppäimistö on saatavilla myös Nordic-asettelulla.

Näppäimistön ohella Cherry Xtrfy julkaisi myös uudet GP6- ja GP7-hiirimatot. Hiirimatoissa käytetään uutta, uniikkia kangaspintaa, jonka luvataan yhdessä pehmeän kumipohjan kanssa tarjoavan aiempaa mukavamman ja tarkemman tuntuman. Hiirimatot erottaa toisistaan GP7:n grafeenilla rikastettu kangas, jonka luvataan takaavan erittäin tasaisen, tiheän ja kestävän pinnan.

Cherry Xtrfy GP6 tulee saataville mustana ja musta-puina-valkoisena lohikäärmeteemaisena versiona, kun GP7:ssa vaihtoehtona on vain musta versio. GP6:n suositushinta Euroopassa on 29 ja GP7:n 39 euroa. Hiirimatot tulevat saataville välittömästi.

Lähde: Lehdistötiedote