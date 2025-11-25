Chieftecin uutuuskotelo muistuttaa ensisilmäyksellä enemmän kaiutinta kuin tietokonetta, mikä saa sen sulautumaan moneen mediakeskukseen huomaamattomasti

Edullisemman pään koteloistaan ja virtalähteistään parhaiten tunnettu Chieftec on julkaissut uuden mielenkiintoisen kotelon. Yhtiön uusi The Cube eli CI-03B-OP on ensisilmäyksellä epäilyttävästi kaiutinta muistuttava kotelo.

Chieftec The Cube on mATX-kokoluokan kotelo, jonka etupaneelia hallitsee 200 mm leveä kankaalla päällystettyä kaiutinelemenettiä muistuttava tuuletusaukko. Siihen on esiasennettu tehtaalla valmiiksi sopiva 200 mm:n PWM-tuuletin.

Kotelon katto ei sekään tyydy olemaan suora paneeli, vaan läpi uritetun paneelin alta paljastuu lisää tuuletinpaikkoja tehokasta ilmankiertoa varten. Ilmalle lisäreittejä tarjoavat vasemman kyljen rei’itetty yläosa sekä tietenkin takapaneeli. Pohjasta löytyy tietenkin vielä oma rei’ityksensä virtalähteen henkireiäksi.

Chieftec The Cuben tekniset ominaisuudet:

Koko ja paino: 385x265x355 mm, 4,64 kg

Materiaali: 0,6 mm SPCC teräs

Emolevytuki: mini-ITX, mATX

Asemapaikat: 2 x 3,5”, 2 x 2,5”

Laajennuskorttipaikat: 4

Virtalähdetuki: ATX (max 160 mm)

Näytönohjaimen maksimipituus: 335 mm

Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 160 mm

Tuuletinpaikat: Edessä 1 x 200 mm (esiasennettu) Takana 1 x 120 mm Katossa 2 x 120 mm tai 1 x 200 mm

Jäähdytintuki: Katossa 240 mm



Chieftec The Cube saatuu myyntiin välittömästi. Sen suositushinnaksi Euroopassa mainitaan TechPowerUpin sivuilla 69,90 euroa, mutta se on tällä hetkellä saatavilla Hinta.fi-hintavertailun mukaan Suomessa edullisimmillaan 52,70 euroon. Kotelo on saatavilla vain mustana.

toim.huom. Uutisen kuvat tulevat päivittymään myöhemmin

Lähde: TechPowerUp, tuotesivu: Chieftec