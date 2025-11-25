Testissä OnePlussan uusi 949 euron lähtöhintainen 15-huippumalli.
Uuden sukupolven Android-lippulaivamallien julkaisu sen kuin aikaistuu ja nyt OnePlussan uusi 15-huippumalli saatiin Suomessa myyntiin jo marraskuun puolivälissä. Sisällä on Snapdragon 8 Elite gen 5 -piiri, joka tulee löytymään myös useista kilpailijoiden tulevina kuukausina julkaisuvuoroon tulevista huippumalleista. Silmään pistävinä seikkoina OnePlus on muuttanut puhelimensa ulkonäköä selvästi, laskenut näytön resoluutiota, kasvattanut näytön virkistystaajuutta sekä tehnyt akusta merkittävästi edeltäjämallia muhkeamman.
Tutustumme artikkelissa OnePlus 15 -älypuhelimeen kattavasti noin kolmen viikon ympärivuorokautisten käyttötestikokemusten pohjalta.
Lue artikkeli: Testissä OnePlus 15
Ei kommentteja vielä
Loading new replies...
Näytetään 50 ensimmäistä kommenttia. Lue kaikki kommentit ja keskustele aiheesta foorumilla TechBBS →