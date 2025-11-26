AMD:n huhutaan nostavan näytönohjaintensa hintoja, Framework joutui vetämään muistit pois erillismyynnistä ja jälleenmyynnissä suosituimpien muistien hinnat ovat jo yli kaksinkertaistuneet lyhyessä ajassa.

Keneltäkään alaa seuraavalta on tuskin mennyt ohi parhaillaan käynnissä oleva tekoälybuumi. Buumilla on myös suoraan alaan liittymättömiin markkinoihin omat lieveilmiönsä, kuten muistien hintanousu.

Uutisoimme tovi sitten lyhyesti, että sekä AMD:n että NVIDIAn huhutaan jopa lopettavan edullisten ja keskiluokan näytönohjainten tuotannon. Syyksi mahdolliselle lopetukselle tai ainakin tuotantomäärien rajoitukselle kerrotaan muistien hinnat, jotka ovat lähteneet raketoimaan taivaisiin. Edullisten näytönohjainten kohdalla muistien hinta on selvästi suurempi osa koko tuotteen hintaa, kuin nopeammissa luokissa.

PowerColorin edustaja puolestaan kehotti viikko sitten ihmisiä raottamaan lompakkoaan Black Fridayn tarjousten aikaan tai viimeistään vuoden viimeisellä viikolla, ennen kuin näytönohjainten hinnat nousevat. Tuoreimpien raporttien mukaan AMD on jo ehtinyt ilmoittaa valmistajille sen näytönohjainten hintojen tulevan nousemaan jopa 10 %. Vastaavaa voitaneen odottaa myös Inteliltä ja NVIDIAlta, sillä yhtiöt toimittavat nykytiedon valossa sekä itse grafiikkapiirit että niiden pariksi tarkoitetut muistit yhdessä paketissa näytönohjainvalmistajille.,

Muistihintojen nousut eivät koske luonnollisestikaan vain näytönohjaimia. TechPowerUp uutisoi kuun alussa muistihintojen nousseen jopa 172 % vuoden aikana ja käytännössä koko nousu on tapahtunut viimeisen kuukauden parin aikana. MicroCenterin kerrotaan puolestaan poistaneen kivijalkaliikkeistään muistien hintalaput täysin ja ohjaavan asiakkaat kysymään sen hetkistä hintaa myyjiltä.

Suomessa tahti ei ole ollut sen hitaampaa. Hinta.fi-hintaseurantaa tarkastellessa suosituimmista muisteista esimerkiksi Kingstonin Fury Beast DDR5-6000 32 Gt –muistikitin hinnan nousseen reilusta 90 eurosta 215 euroon ja G.Skillin 64 Gt Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000 –muistikitin hinta on puolestaan noussut hetkessä vajaasta 240 eurosta 680 euroon.

The memory market is in a bad spot. We haven’t changed our memory pricing, but we did have to delist standalone memory from our Marketplace to head off scalpers and preserve inventory for people buying it with our DIY Edition laptops. https://t.co/4zDF9QvnkA — Framework (@FrameworkPuter) November 25, 2025

Tietokonevalmistaja Framework on puolestaan joutunut ottamaan erikseen myytävät muistit pois listoiltaan suojellakseen varastojaan trokareilta. Yhtiön mukaan he eivät ole vielä joutuneet nostamaan muistihintojaan, mutta muistien poistaminen erillismyynnistä oli ainut vaihtoehto taata niiden saatavuus yhtiön valmistietokoneisiin entiseen hintaan. Lenovon taas raportoidaan rohmunneen muisteja varastoon niin paljon, että niiden pitäisi riittää läpi ensi vuoden, ja muitakin komponentteja jopa 50 % normaalia enemmän.

RAM price increases will be a real problem for high-end gaming for several years. Factories are diverting leading edge DRAM capacity to meet AI needs where data centers are bidding far higher than consumer device makers. https://t.co/VgO2OG4oOr — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) November 24, 2025

Epic Gamesin Tim Sweeney puolestaan heittää kylmää vettä nopeaa helpotusta muistitilanteeseen odottavien niskaan. Sweeneyn mukaan muistihinnat tulevat olemaan ongelma high end –luokan PC-pelaamiselle vielä vuosien ajan. Hänen mukaansa kaikki muistivalmistajat ovat siirtäneet huippupään prosesseja hyödyntävän tuotantokapasiteettinsa palvelemaan tekoälymarkkinoita, joka maksaa samasta kapasiteetista selvästi parempaa hintaa.

Oman ongelmia ammentavan lusikkansa soppaan on lisäämässä myös NVIDIA, joka on siirtymässä palvelimissaan käytännössä täysin DDR-muisteista mobiililaitteissa käytettäviin LPDDR-muisteihin. Sen odotetaan heijastuvan hintoihin niin kännyköissä, kannettavissa kuin palvelimissakin. Counterpointin kerrotaan odottavan palvelimiin tarkoitettujen LPDDR-muistien hinnan kaksinkertaistuvan ensi vuoden aikana.

Uutiskuva on luotu hyödyntäen tekoälyä