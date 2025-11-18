Yhtiön mukaan ongelmat ovat jo korjaantuneet.

Yhdysvaltalainen pilvipalvelujätti Cloudflare paini tänään tiistaina laajojen häiriöiden kanssa noin klo 14 aikoihin Suomen aikaa, mikä kaatoi tai merkittävästi hidasti useita nettisivuja maailmanlaajuisesti. Iltaan mennessä yhtiö kertoo ongelmien kuitenkin korjaantuneen. Cloudflare on merkittävä internetin infrastruktuurin tarjoaja, johon monet sivustot nojaavat toiminnassaan, ja esimerkiksi jättimäinen viestipalvelu X oli jonkin aikaa alhaalla ja myöskään ChatGPT-tekoälykielimalli ei toiminut. Suomalaisista sivustoista ongelma kosketti esimerkiksi elokuvateatteriketju Finnkinoa.

Cloudflare ei ole tarkkaan valottanut ongelman juurisyitä lukuun ottamatta poikkeuksellista piikkiä verkkoliikenteessä aiemmin päivällä. Ongelmien korjaannuttua yhtiö kertoi verkkosivuillaan jatkavansa tilanteen tarkkailua ja tutkimista ja tiedottavansa lisää, kun laajempi käsitys tilanteesta on muodostunut.

Cloudflaren kaksi suurta kilpailijaa – Amazon Web Services ja Microsoft Azure – eivät ole raportoineet vastaavista ongelmista.

Lähde: Helsingin Sanomat