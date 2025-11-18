Huhuja liikkuu kahdesta julkaisuajankohdasta syksylle 2026 ja keväälle 2027.

Applen syksyn julkaisuun lukeutui tänä vuonna neljä mallia – iPhone 17, Air, 17 Pro ja 17 Pro Max. Ohut Air siis korvasi totutun Plus-mallin, mutta ensi vuodelle Applen julkaisusuunnitelmiin huhutaan vielä merkittävämpiä muutoksia.

Raporttien mukaan ensi vuoden syksyn iPhone-julkaisuun saattaa kuulua vain kolme mallia, jotka olisivat 18 Pro, 18 Pro Max ja Applen tuleva taittuvanäyttöinen malli, kun taas 18-perusmalli siirtyisi kevääseen 2027 seuraavan Airin ohella. Air 2:n julkaisun lykkäykseksi on kerrottu ensimmäisen mallin heikot myynnit, mutta Apple on itse kertonut ensi vuoden väliin jättämisen olleen valmistajan suunnitelmissa alun perinkin, jotta insinöörit saavat enemmän aikaa lisätä laitteeseen toisen kameran. Ensimmäinen Air saikin risuja mm. suppeasta kamerajärjestelmästään.

Skenaarion toteutuessa syksyllä 2026 Applelta tulisi saataville vain kalliimmat premium-mallit, kun taas ”edullisemmat” iPhonet lykkääntyisivät keväälle 2027. Asiasta ei kuitenkaan ole vielä varmuutta, ja strategia todennäköisesti myös haittaisi Applen syksyn myyntejä ilman 18-perusmallia.

Lähde & kuva: 9to5Mac