Kotelovalmistajana kenties parhaiten tunnettu Antec on laajentanut valikoimaansa kahdella uudella FLUX-sarjan mallilla. Molemmissa hyödynnetään patentoitua F-LUX-jäähdytysjärjestelmää, minkä kerrotaan olevan lyhenne Flow Luxurystä.  

FLUX M on mATX-kokoluokan kotelo, joka panostaa vahvasti ilmankiertoon. Edestä ja kyljestä verkolla päällystetyssä kotelossa on kuusi esiasennettua 120 mm:n ARGB PWM -tuuletinta; kolme tuulettimista on perinteisiä ja puolet käänteisillä lavoilla. Mahdollisen AIO-jäähyn voi asentaa kattoon maksimissaan 360 ja takaseinään 120 mm:n kokoisena. 

Koteloon mahtuu kookkaat näytönohjaimet ja maksimissaan 175 mm korkeat prosessoricoolerit. Virtalähde asennetaan kotelon etuosaan, mikä valmistajan mukaan helpottaa tehokkaan ilmankierron järjestämistä. Kotelo on suunniteltu avattavaksi ilman työkaluja.  

Antec FLUX M:n tekniset ominaisuudet:

  • Koko ja paino: 459x247x365 mm, 6,35 kg 
  • Materiaalit: Teräs, 3 mm karkaistu lasi ja muovi 
  • Emolevytuki: mini-ITX, mATX 
  • Asemapaikat: 2 x 3,5”, 2 x 2,5” 
  • Laajennuskorttipaikat: 5 
  • I/O-paneeli: USB-C 3.2 Gen 2, USB-A 3.0, 3,5 mm komboliitin 
  • Näytönohjaimen maksimipituus: 405 mm 
  • Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 175 mm 
  • Virtalähdetuki: ATX (max 160 mm) 
  • Tuuletinpaikat: 
    • Edessä: 2 x 120 mm (esiasennettu) 
    • Katossa: 3 x 120 mm 
    • Pohjassa: 3 x 120 mm (esiasennettu) 
    • Takana: 1 x 120 mm (esiasennettu) 
  • Jäähdytintuki: 
    • Katossa: 120 / 240 / 360 mm 
    • Takana: 120 mm 

FLUX Rear on puolestaan miditorniluokan ATX-kotelo, mutta se ei vähennä tietenkään ilmankiertoon panostamista. Kotelossa on etu- ja kattopaneelit verkkoa, jonka lisäksi molempien kylkeien alaosat ovat nekin verkon peitossa. Koteloon on esiasennettu viisi tuuletinta, joista kolme on ARGB-valaistuja ja kaksi mustin lavoin. Kotelossa asennetaan virtalähde ATX-koteloille epätyypillisesti alaosan etulaitaan ja etupaneelista löytyy nykytrendeihin sopivasti puukoriste. 

Antec FLUX Rearin tekniset ominaisuudet: 

  • Koko ja paino: 460x240x460 mm, 8,18 kg 
  • Materiaalit: Teräs, 4 mm karkaistu lasi, puu ja muovi 
  • Emolevytuki: mini-ITX, mATX, ATX, tuki emolevyn takapuolisille virtaliittimille 
  • Asemapaikat: 1 x 3,5”, 2 x 2,5” 
  • Laajennuskorttipaikat: 7 
  • I/O-paneeli: USB-C 3.2 Gen 2, 2 x USB-A 3.0, 3,5 mm komboliitin 
  • Näytönohjaimen maksimipituus: 400 mm 
  • Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 180 mm 
  • Virtalähdetuki: ATX (max 170 mm) 
  • Tuuletinpaikat: 
    • Edessä: 2 x 140 mm (esiasennettu) 
    • Katossa: 3 x 120 / 2 x 140 mm 
    • Virtalähdekammion katossa: 2 x 120 mm (esiasennettu) 
    • Takana: 1 x 120 / 140 mm (esiasennettu) 
  • Jäähdytintuki: 
    • Katossa: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm 
    • Takana: 120 mm 

Koteloiden pitäisi saapua myyntiin välittömästi. Flux M:n suositushinta Euroopassa on 69,90 euroa. Flux Rearin virallisesti suositushinnasta Euroopassa ei ole varmuutta, mutta veroton suositushinta Yhdysvalloissa on 99,99 dollaria. 

Toim.huom. Uutisen kuvat päivittyvät myöhemmin

Lähteet: Antec (1), (2)

