Kotelovalmistajana kenties parhaiten tunnettu Antec on laajentanut valikoimaansa kahdella uudella FLUX-sarjan mallilla. Molemmissa hyödynnetään patentoitua F-LUX-jäähdytysjärjestelmää, minkä kerrotaan olevan lyhenne Flow Luxurystä.
FLUX M on mATX-kokoluokan kotelo, joka panostaa vahvasti ilmankiertoon. Edestä ja kyljestä verkolla päällystetyssä kotelossa on kuusi esiasennettua 120 mm:n ARGB PWM -tuuletinta; kolme tuulettimista on perinteisiä ja puolet käänteisillä lavoilla. Mahdollisen AIO-jäähyn voi asentaa kattoon maksimissaan 360 ja takaseinään 120 mm:n kokoisena.
Koteloon mahtuu kookkaat näytönohjaimet ja maksimissaan 175 mm korkeat prosessoricoolerit. Virtalähde asennetaan kotelon etuosaan, mikä valmistajan mukaan helpottaa tehokkaan ilmankierron järjestämistä. Kotelo on suunniteltu avattavaksi ilman työkaluja.
Antec FLUX M:n tekniset ominaisuudet:
- Koko ja paino: 459x247x365 mm, 6,35 kg
- Materiaalit: Teräs, 3 mm karkaistu lasi ja muovi
- Emolevytuki: mini-ITX, mATX
- Asemapaikat: 2 x 3,5”, 2 x 2,5”
- Laajennuskorttipaikat: 5
- I/O-paneeli: USB-C 3.2 Gen 2, USB-A 3.0, 3,5 mm komboliitin
- Näytönohjaimen maksimipituus: 405 mm
- Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 175 mm
- Virtalähdetuki: ATX (max 160 mm)
- Tuuletinpaikat:
- Edessä: 2 x 120 mm (esiasennettu)
- Katossa: 3 x 120 mm
- Pohjassa: 3 x 120 mm (esiasennettu)
- Takana: 1 x 120 mm (esiasennettu)
- Jäähdytintuki:
- Katossa: 120 / 240 / 360 mm
- Takana: 120 mm
FLUX Rear on puolestaan miditorniluokan ATX-kotelo, mutta se ei vähennä tietenkään ilmankiertoon panostamista. Kotelossa on etu- ja kattopaneelit verkkoa, jonka lisäksi molempien kylkeien alaosat ovat nekin verkon peitossa. Koteloon on esiasennettu viisi tuuletinta, joista kolme on ARGB-valaistuja ja kaksi mustin lavoin. Kotelossa asennetaan virtalähde ATX-koteloille epätyypillisesti alaosan etulaitaan ja etupaneelista löytyy nykytrendeihin sopivasti puukoriste.
Antec FLUX Rearin tekniset ominaisuudet:
- Koko ja paino: 460x240x460 mm, 8,18 kg
- Materiaalit: Teräs, 4 mm karkaistu lasi, puu ja muovi
- Emolevytuki: mini-ITX, mATX, ATX, tuki emolevyn takapuolisille virtaliittimille
- Asemapaikat: 1 x 3,5”, 2 x 2,5”
- Laajennuskorttipaikat: 7
- I/O-paneeli: USB-C 3.2 Gen 2, 2 x USB-A 3.0, 3,5 mm komboliitin
- Näytönohjaimen maksimipituus: 400 mm
- Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 180 mm
- Virtalähdetuki: ATX (max 170 mm)
- Tuuletinpaikat:
- Edessä: 2 x 140 mm (esiasennettu)
- Katossa: 3 x 120 / 2 x 140 mm
- Virtalähdekammion katossa: 2 x 120 mm (esiasennettu)
- Takana: 1 x 120 / 140 mm (esiasennettu)
- Jäähdytintuki:
- Katossa: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm
- Takana: 120 mm
Koteloiden pitäisi saapua myyntiin välittömästi. Flux M:n suositushinta Euroopassa on 69,90 euroa. Flux Rearin virallisesti suositushinnasta Euroopassa ei ole varmuutta, mutta veroton suositushinta Yhdysvalloissa on 99,99 dollaria.
Toim.huom. Uutisen kuvat päivittyvät myöhemmin
Ei kommentteja vielä
Loading new replies...
Näytetään 50 ensimmäistä kommenttia. Lue kaikki kommentit ja keskustele aiheesta foorumilla TechBBS →