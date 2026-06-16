Asetekin Emma V2 -alustaan perustuva AIO-cooleri erottuu massasta Noctuan varmistamalla hiljaisuudella ja toimintavarmuudella sekä tietenkin RGB-valojen täydellisellä puuttumisella.

Itävallan lahja hiljaisuutta arvostaville tietokoneharrastajille eli Noctua on julkaissut vihdoin odotetun AIO-coolerinsa. Yhtiö on esitellyt cooleriaan messuilla jo useaan otteeseen eri kehitysvaiheissa ja viimeisimpänä se oli esillä Computex 2026 -messuilla.

Noctua on ottanut tuttuun tapaan oman aikansa hioessaan Asetekin Emma V2 -alustaa omiin tarpeisiinsa sopivaksi. Yhtiön toimitusjohtaja Roland Mossig kertoo, että nestejäähdytyksen suorituskyky on viehättänyt sitä jo pitkään, mutta heidän piti ensin varmistaa, että se tarjoaa myös saman hiljaisuuden ja luotettavuuden, jota asiakkaat ovat tottuneet Noctuan tuotteilta odottamaan.

Noctua NL-LC1:n erottaa parhaiten muista samaa Asetekin alustaa käyttävistä coolereista paitsi RGB-loisteen täysi puuttuminen, myös sen pumpun ääniä vaimentava NL-PNA1-kuori itse pumppublokin päällä. Blokissa päällimmäisenä on massaa lisäävä metallinen Noctua-logo ja sen alla niin ikään massaan panostava ulkokuori, joka kelluu silikonisten tappien päällä. NL-PNA1:n sisällä on kaksi kerrosta pehmeää ääntä vaimentavaa vaahtoa ja niiden välissä tiivis äänenvaimennuskerros, joka sekin antaa kokonaisuudelle selvästi lisää massaa. Mikäli käyttäjä haluaa jäähdyttää myös prosessorikannan ympäristöä, voi magneettisesti kiinnittyvän metallilogon irrottaa ja asentaa sen tilalle NL-ACF1-aputuulettimen.

Yhtiö on huomioinut pumppublokissa myös kustomoitavuuden. Valittavana on vakiona käytössä oleva hiljainen tila, joka pitää sen käytännössä äänettömänä, balansoitu tila, jolla saa lisää suorituskykyä hieman kasvavan melun kustannuksella sekä manuaalitila, jossa käyttäjä voi valita pumpulle minkä tahansa nopeuden sen luonnollisten RPM-rajojen sisällä.

Noctuan ensimmäinen AIO-cooleri tulee saataville kolmessa koossa: 240 mm:n NL-LC1-24, 360 mm:n NL-LC1-36 ja 420 mm:n NL-LC1-42. 240 ja 360 mm:n malleissa jäähdyttimen kaverina on kaksi tai kolme 120 mm:n NF-A12x25 G2 -tuuletinta ja 420 mm:n mallissa kolme 140 mm:n NF-A14x25 G2 -tuuletinta. Niiden kerrotaan olevan NL-PNA1-kuorten ohella ratkaisevassa asemassa mahdollistamaan hyvä suorituskyky ilman, että melutasot nousevat ikäviksi.

AIO-cooleri tukee moderneja prosessorikantoja ja se käyttää yhtiön tuttua SecuFirm2+-kiinnitystekniikkaa. Mukana toimitetaan NT-H2-lämpötahnaa ja coolerille on myönnetty kuuden vuoden takuu.

Noctua NL-LC1-sarjan coolerit saapuvat myyntiin välittömästi. NL-LC1-24:n suositushinta on Euroopassa 219,90 euroa, NL-LC1-36:n 249,90 euroa ja NL-LC1-42:n 279,90 euroa. NL-ACF1-aputuulettimen voi ostaa AIO:n kaveriksi 19,90 euron suositushintaan.

Lähde: Lehdistötiedote