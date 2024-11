Hyper 411 Nano on ainakin ulkonäkönsä puolesta läheistä sukua aiemmalle Hyper 410R:lle, mutta aavistuksen järeämpi, tyylikkäämpi ja tehokkaammalla tuulettimella.

Jäähdytystuotteistaan parhaiten tunnettu Cooler Master on kasvattanut suosittua Hyper-coolerisarjaansa uudella jäsenellä. Kuten jo nimikin vihjaa, Hyper 411 Nano on suunnattu etenkin kompakteihin tietokoneisiin.

Cooler Master Hyper 411 Nano on yhdestä tornista rakentuva tornimallin prosessoricooleri. Tornin läpi kulkee neljä suoraan prosessorin lämmönlevittäjään kontaktissa olevaa lämpöputkea ja alumiinirivaston läpi puhkutaan ilmaa yhdellä 92 mm:n tuulettimella. Tuulettimelle luvataan 30,04 dB(A):n maksimimelu, 45,14 CFM:n ilmavirta ja 3,25 mmH 2 O:n staattinen paine. Tuuletin on kiinni coolerissa helppokäyttöisillä klipsuilla.

Cooler Master ei ole antanut coolerilleen mitään tiettyä TDP:tä, josta sen pitäisi suoriutua, mutta samaa sukua olevan, aavistuksen kevyemmän Hyper 410R:n luvattiin jäähdyttävän 100 watin edestä, mitä voitaneen pitää Hyper 411 Nanollekin miniminä. Coolerin mitat ovat 102 x 85 x 136 mm, mutta painoa ei ole ilmoitettu. Kokonaisuus on anodisoitu mustaksi, mutta pelaajien pelastukseksi coolerista on luvassa myös ARGB-versio ensi vuoden alkupuolella.

Hyper 411 Nano saapuu myyntiin lähitulevaisuudessa, mutta sen hintaa tai tarkkaa myyntiintulopäivää ei ole ilmoitettu.

Lähde: Cooler Master