V1:n etukulmaan on eleganssia haluaville tarjolla myös puinen rivasto joko saarni- tai pähkinäpuusta.

PC-koteloihin ja -jäähdytykseen erikoistunut APNX (Advanced Performance Nexus) on julkaissut uuden V1-miditornikotelon, jonka erikoisuutena on viistetty ilmanottokulma etuoikealla. Kulmaan saa halutessaan myös puisen rivaston, joka on valmistettu joko saarni- tai pähkinäpuusta. Vasemmalla ja edessä on karkaistut lasipaneelit panoraamaefektin luomiseksi.

Jäähdytyspotentiaalia V1:ssä on peräti kolmen 360 mm:n nestejäähdyttimen verran ylhäällä, viistetyssä etukulmass ja myös alhaalla, vaikka nestejäähdyttimen pohja-asennusta ei valmistaja suosittelekaan. Lisäksi emolevyn asettelu korkeussuunnassa mahdollistaa käyttäjälle push-pull-tuuletinkonfiguraation asentamisen kattojäähdyttimeen. Tavallisia 120 mm:n tuulettimia koteloon mahtuu yhteensä kymmenen.

V1 on suunniteltu siten, että sen paneelit irtoavat ilman työkaluja, ja kaksoiskammiorakenne jättää tilaa kaapelinhallinnalle, virtalähteelle sekä massamuisteille. Lisäksi raskaimmille näytönohjaimille on kotelossa säätömahdollisuuksia roikkumisen estämiseksi, ja APNX:llä on tarjolla myös erikseen ostettava näytönohjaimen pystyasennussetti PCIe 5.0 -tuella.

APNX V1:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 500 × 486 × 290 mm (P × L × K)

Materiaalit: Teräs, karkaistu lasi, ABS-muovi/puu

Emolevytuki: Mini-ITX, mATX, ATX

Tuuletintuki: Etuoikealla: 3 × 120 mm / 3 × 140 mm / 2 × 160 mm Katossa: 3 × 120 mm / 2 × 140 mm Pohjassa: 3 × 120 mm / 2 × 140 mm Takana: 1 × 120 mm

Jäähdytintuki: Etuoikealla: 280 / 360 mm Katossa: 280 / 360 mm Pohjassa: 280 / 360 mm Takana: 120 mm

Prosessorijäähdyttimen maksimikorkeus: 170 mm

Näytönohjaimen maksimipituus: 395 mm

Virtalähteen maksimipituus: 220 mm

I/O-paneeli: 1 × USB-C 3.2 Gen 2×2 2 × USB-A 3.1 Gen 1 3,5 mm:n kuuloke-mikrofoni-komboliitäntä



APNX V1 tulee saataville mustana, valkoisena ja mustavalkoisena. Kaikista kolmesta väristä on saatavilla myös puisella etukulmalla varustettu versio muovisen lisäksi. Vielä ei ole tiedossa, milloin V1 saapuu tarkalleen myyntiin Suomessa, mutta suositushinnaksi on ilmoitettu 129,90 euroa.

Lähde: Tuotesivu, TechPowerUp