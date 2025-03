Yhtiö esitteli Hybrid M -pelituolia alun perin jo 11 kuukautta sitten, mutta julkaisuvalmista langattomasta hierovasta pelituolista ei ole saatu ennen kuin nyt.

Oheislaitejätti Cooler Master on laajentanut pelituoliensa valikoimaa uudella Hybrid M -mallilla. Yhtiön mukaan uutuus määrittelee pelituolien mukavuuden uudelleen, oletettavasti nykyistä huippua mukavammaksi.

Cooler Master Hybrid M on hierova, mutta siitä huolimatta langaton pelituoli. Yhtiön markkinointipuheiden mukaan sen hierontaominaisuudet virkistävät ja rentouttavat kehoa, ettei pidemmätkään peli- tai työsessiot jää kesken kropan antaessa periksi. Myös tuolin itsensä ergonomian luvataan olevan premium-tasoa mukavuudeltaan.

Johdottoman pelituolin sisälle leivotun hierontajärjestelmän luvataan olevan tarkka, tehokas ja hiljainen. Se toimii 14 400 mAh:n akulla tunnin yhtä soittoa. Akku tukee pikalatausta USB-C-liitänällä, mutta valitettavasti sen nopeudesta ei ole mainintaa. Hierontatoimintoa voi käyttää myös samanaikaisesti, kun akkua ladataan ja eri toimintoja helppo ohjata langattomasti älypuhelimella Hybrid M -sovelluksen kautta. Sovellukseen on integroitu lukuisia eri tilanteisiin tarkoitettuja hierontarutiineja. Vaihtoehtoisesti hierontaominaisuuksia voi hallita oikeanpuoleisen käsinojan kyljestä löytyvällä ohjaimella.

Tuolin selkänoja on päällystetty MuscleFlex-verkolla ja istuimen vaahtomuovi on rei’itetty ilmanvaihdon parantamiseksi. Kylmävalettu vaahtopehmuste mukautuu käyttäjän kehoon ja vahvennettu teräsrunko ja alumiinipohja takaavat Cooler Masterin mukaan vuosien käyttöiän. Hybrid M:n käsinojat ovat 3D-säädettävät ja myös niskatuesta löytyy säätövaraa. Ristiselän tuki on kiinni magneeteilla, jotta sen korkeutta on helppo säätää. Hierontaa käytettäessä ristiseläntuen voi siirtää tuolin istuimen alapuolella olevaan säilytystilaan.

Cooler Master Hybrid M saapuu myyntiin välittömästi ja sen suositushinta on Euroopassa 899,99 euroa.

Lähde: Cooler Master