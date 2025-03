Uusi X85 parantaa latausnopeutta jopa 25 % ja lähetysnopeuttakin vähäsen ja tukee ensimmäisenä eurooppalaisten rataverkkojen ohjaamisessa 2G:n korvaavaa FRMCS-tekniikkaa.

Mobiililaitteiden johtava modeemivalmistaja Qualcomm on julkaissut markkinoille seuraavan sukupolven modeemit. X85 on yhtiön uutuus lippulaivaluokkaan ja X82 keskihintaluokkaan.

Qualcommin markkinointipuheiden mukaan X85 5G-modeemin jopa 30 % viime sukupolvea nopeampi 5G AI -prosessori on avainasemassa, kun puhutaan Android-markkinoiden nopeimmista, energiatehokkaimmista ja luotettavimmista 5G Advanced -yhteyksistä. Tekoälyn ohjastaman Data Traffic Enginen luvataan priorisoivan pelien verkkoliikennettä, parantavan OTT-puheluiden laatua sekä vaihtavan sulavasti Wi-Fi- ja mobiiliyhteyksien välillä.

Qualcomm X85 -modeemi yltää parhaimmillaan 12,5 Gbps:n lataus- ja 3,7 Gbps:n lähetysnopeuksiin, mikä on latausnopeuden osalta jopa 25 %:n parannus viime sukupolveen nähden ja lähetyspuolellekin saatiin 200 Mbps lisää vauhtia. Lähetyspuolen lisävauhdin salaisuus on neljän taajuusalueen yhdistäminen lähetykseen. Latauspuolella tuetaan edelleen alle 6 GHz taajuusalueella kuuden taajuuskaistan yhdistämistä, mutta uudena se tukee sitä 400 MHz:n kaistalla 1024 QAM-modulaatiolla. Uutta on myös 3CC + 1CC Turbo DSDA eli Dual SIM Dual Active -tila.

X85-modeemi on nyt samplausvaiheessa asiakkaille ja ensimmäisten sitä käyttävien laitteiden odotetaan saapuvan markkinoille vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Modeemi tulee löytymään käytännössä kaikista ensi vuoden lippulaivapuhelimista, niin kauan kuin niissä on käytössä Perinteisempien asiakkaiden joukkoon tulee liittymään myös Euroopan rautatiet, sillä modeemi tukee ensimmäisenä ratayhteyksien hallinnassa käytetyn 2G:n korvaavaa FRMCS-tekniikkaa.

Qualcomm julkaisi lisäksi myös keskiluokkaan sijoittuvan X82 5G-modeemin. Valitettavasti sen ominaisuuksista ei tiedetä vielä juuri mitään. Myös sitä käyttäviä laitteita odotetaan markkinoille vuoden jälkimmäisellä puoliskolla.

Lähde: Qualcomm